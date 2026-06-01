El yacimiento de San Esteban saca a luz la transformación del arrabal y sus avanzados sistemas hidráulicos y domésticos

Nuevos hallazgos arqueológicos en el yacimiento de San Esteban - AYUNTAMIENTO DE MURCIA

MURCIA 1 Jun. (EUROPA PRESS) -

Los últimos hallazgos arqueológicos en el yacimiento de San Esteban, ubicado en el centro de la ciudad de Murcia, han sacado a la luz una compleja red de gestión hidráulica y restos bioarqueológicos singulares del antiguo arrabal de la Arrixaca Vieja, según han informado fuentes del Ayuntamiento capitalino y la Comunidad.

Entre los nuevos descubrimientos destacan una canalización de agua conectada a una letrina del siglo XIII, un ataifor --cuenco o plato hondo grande de cerámica andalusí--, una pieza menor de orfebrería en oro y esqueletos articulados de varios équidos y un cánido.

La consejera de Turismo, Cultura y Deportes, Carmen María Conesa, y la alcaldesa de Murcia, Rebeca Pérez, han visitado este lunes la zona, donde los trabajos de la fase I del proyecto avanzan por delante de los plazos previstos, con 27 de los 59 sondeos ya en ejecución (un 46% del total), y se prevé que alcancen el 50% de su desarrollo arqueológico a lo largo de este mes de junio.

Las investigaciones en curso confirman que el sector sur del yacimiento, el más cercano al antiguo palacio de San Esteban y a la medina, permaneció sin urbanizar durante el siglo X y gran parte del XI.

En esta zona se ha documentado una gran escombrera y fosas de vertido periurbanas previas a la expansión de la ciudad. El hallazgo de abundante cerámica de cuerda seca parcial y la ausencia de cerámica esgrafiada sitúan el inicio de la urbanización de este ámbito a finales del siglo XI o comienzos del XII.

En el plano doméstico, las prospecciones constatan sucesivas reformas y adaptaciones de las viviendas a las necesidades de sus habitantes. En el sondeo 69, correspondiente a un adarve (calle ciega), se han localizado cinco niveles de pavimentos de tierra con capas aislantes de ceniza.

Bajo estas estructuras ha aparecido el citado ataifor, decorado en verde y manganeso con motivos de granadas, y un pequeño fragmento de plaquita de oro decorada de 6 por 5 milímetros.

Respecto a la red hidráulica, la canalización localizada corría de norte a sur para conducir agua hasta una letrina construida reutilizando un antiguo anillo de pozo. La fosa séptica asociada ha aportado material cerámico prácticamente completo del siglo XIII, caracterizado por la presencia de cerámica esgrafiada, candiles de pie alto y marmitas vidriadas globulares de pared fina.

"Vemos canalizaciones, conducciones de agua, letrinas y sistemas de evacuación de redes pluviales que desvelan que hubo un resurgir de una urbanización medieval que no solo apunta a una parte muy importante de la historia local, sino que también será determinante a la hora de interpretar esa urbanización medieval a nivel europeo", ha dicho Pérez.

RESTOS DE UNA YEGUA CON HERRADURAS

La intervención también ha aportado hallazgos singulares de restos animales. Bajo las estructuras de una vivienda se localizó el esqueleto de un cánido de tamaño medio-grande previo a la urbanización, mientras que en el sondeo 56 se están excavando los restos completos y articulados de una yegua que conserva las herraduras, junto a los restos de otros dos équidos y un fragmento de tinaja con representaciones arquitectónicas.

La regidora ha indicado que la zona más cercana al núcleo andalusí estaba conformada por vertederos, zonas de acopio de material residual, pero también una zona más periurbana de un uso no muy destacado. "Fue más durante el final del siglo XI y principios del siglo XII cuando comienza una transformación en todo este entorno, el entorno del arrabal", ha dicho.

En este sentido, ha remarcado que los vertederos "dicen mucho de la forma de vida de los ciudadanos de aquel momento y han sido absolutamente determinantes porque todos los elementos que se han encontrado nos han permitido datar y fechar con mucha precisión esa evolución del yacimiento", ha añadido.

Se ha referido no solo a la decoración de la Córdoba Califal, sino también a las vasijas y utensilios diarios y al hallazgo de la placa de oro adornada con repujados muy finos, "que nos permiten saber también muchos usos y costumbres de esta zona".

MEMORIA DE LA MURCIA ANDALUSÍ

Por su parte, la consejera Conesa ha indicado durante la visita que "San Esteban representa mucho más que una excavación arqueológica, es la recuperación de una parte esencial de la Murcia andalusí, de nuestra memoria colectiva".

Conesa ha explicado que se trata de "uno de los grandes referentes arqueológicos urbanos del Mediterráneo occidental", y ha comentado que los trabajos que se están desarrollando permiten avanzar en el conocimiento científico de aquel tiempo y ofrecer resultados de relevancia histórica, con hallazgos que ayudan a comprender mejor cómo evolucionó este espacio urbano.

"Este proyecto demuestra que es posible compatibilizar la protección del patrimonio con la recuperación de espacios públicos para la ciudadanía. El futuro jardín y el centro de interpretación convertirán este enclave en un espacio vivo de cultura, investigación y divulgación", ha subrayado.

La titular de Turismo y Cultura ha defendido que el Gobierno regional "apuesta firmemente por la conservación, la investigación y la puesta en valor de nuestro patrimonio histórico como elemento de identidad, de cohesión social y también de dinamización cultural y turística para la ciudad de Murcia y para toda la Región".

Asimismo, ha destacado "el extraordinario trabajo del equipo que participa en esta intervención, integrado por arqueólogos, restauradores, especialistas y técnicos que están desarrollando una labor rigurosa y ejemplar", y la implicación del personal técnico del Servicio de Patrimonio Histórico de la Dirección General de Patrimonio Cultural.

La consejera también ha remarcado la colaboración entre administraciones, "sin la cual hubiese sido muy difícil llegar al punto en que nos encontramos para la recuperación y valorización de este testimonio de nuestro pasado".

INICIO DE LOS TRABAJOS EN EL SECTOR 3

En paralelo, los trabajos avanzan igualmente en el denominado sector 3 del yacimiento, una de las áreas menos excavadas hasta la fecha y donde se espera obtener nuevos datos sobre el proceso de urbanización del arrabal.

Los sondeos están comenzando a ofrecer información relevante, destacando en este último una interesante secuencia de pavimentos de cal vinculados a una vivienda de grandes dimensiones.

A la luz de todos estos resultados, el equipo técnico continúa ajustando la metodología de trabajo, combinando la excavación arqueológica con el análisis especializado en laboratorio para optimizar la interpretación global del yacimiento.

Además, la intervención está siendo documentada mediante fotografía convencional y vuelos de dron, utilizados tanto para el registro general como para trabajos de fotogrametría, lo que tiene por objetivo mejorar la precisión del estudio y la lectura espacial del yacimiento.

Este proyecto de recuperación, que abarca más de 10.400 metros cuadrados y está promovido por el Ayuntamiento de Murcia y la Comunidad Autónoma, busca compatibilizar la conservación del yacimiento con la creación de una gran plaza en superficie y un centro de interpretación bajo cota para exponer más de 60 edificaciones y 105 elementos arqueológicos.

"En apenas unos años los murcianos podrán disfrutar no solo de ese centro de interpretación bajo cota que pondrá en valor esa gran trama urbana de la Murcia andalusí, sino también una gran plaza volada en superficie con ese jardín andalusí para el disfrute de todos los murcianos", ha agregado Pérez.