La zona de aparcamiento azul de Lorca es gratuita todo el mes de agosto

Archivo - Aparcamiento gratuito en la zona azul en Lorca todo el mes de agosto - AYUNTAMIENTO DE LORCA - Archivo

También quedan libres las plazas señalizadas en color verde, reservadas habitualmente para residentes y empresas autorizadas

LORCA (MURCIA), 3 (EUROPA PRESS)

El concejal de Calidad Urbana del Ayuntamiento de Lorca, Juan Miguel Bayonas, ha informado de que, tal y como establece la ordenanza reguladora del servicio ORA, durante todo el mes de agosto el estacionamiento en las plazas de zona azul será gratuito en todo el municipio.

Además, durante este periodo también podrán utilizarse libremente las plazas señalizadas en color verde, que el resto del año están reservadas exclusivamente a vehículos acreditados de residentes o de empresas ubicadas en calles incluidas dentro de la regulación de la ORA.

Bayonas ha destacado que "esta medida supone una ventaja tanto para los lorquinos como para quienes eligen nuestro municipio para disfrutar de sus vacaciones o realizar sus compras, ya que facilita el estacionamiento en las zonas de mayor actividad comercial y de servicios durante un mes especialmente dinámico".

El edil ha recordado que, una vez finalice el mes de agosto, volverá a estar en vigor el régimen habitual de estacionamiento regulado, por lo que será necesario abonar el importe correspondiente al tiempo de estacionamiento en las plazas de zona azul, pudiendo realizar el pago tanto en los parquímetros instalados en la vía pública como a través de la aplicación móvil EasyPark, cuyo uso continúa creciendo entre los usuarios por la comodidad que ofrece.

Asimismo, ha recordado que Limusa dispone de diferentes modalidades y bonificaciones adaptadas a las necesidades de los usuarios habituales, entre las que se incluyen las tarjetas para residentes, las tarifas específicas para profesionales y descuentos destinados a vehículos electrificados.