La zona norte de La Manga mantendrá consultas de tarde y un servicio de urgencias 24 horas hasta septiembre - AYUNTAMIENTO DE SAN JAVIER

SAN JAVIER (MURCIA), 31 (EUROPA PRESS)

La zona norte de La Manga del Mar Menor contará hasta el próximo 15 de septiembre con un aumento de la asistencia sanitaria que incluye consultas médicas y de enfermería tres tardes a la semana, así como un servicio de urgencias operativo las 24 horas con una ambulancia de Soporte Vital Avanzado de Enfermería (SVAE) del 061.

La concejala de Sanidad de San Javier, María José Bernal, ha señalado que el Ayuntamiento, en colaboración con la Consejería de Salud, "renueva y consolida su compromiso con la salud y el bienestar de residentes y turistas con un dispositivo especial de refuerzo sanitario en la zona norte de La Manga".

El consultorio de Veneziola mantendrá abiertas sus consultas ordinarias los lunes, miércoles y jueves, en horario de 16.00 a 21.00 horas, con atención de medicina general y enfermería para responder al incremento de la demanda asistencial durante los meses de verano, según ha informado el Ayuntamiento de San Javier.

Bernal ha destacado que este incremento permite "descentralizar" la atención primaria durante el periodo estival, evitando desplazamientos a otros centros de salud y ofreciendo una respuesta "ágil y cercana" a los vecinos y visitantes de la zona norte de La Manga.

El dispositivo se completa con un servicio de urgencias disponible las 24 horas del día, integrado por un enfermero y un técnico de emergencias sanitarias, que prestan servicio a bordo de una ambulancia SVAE del 061. Aunque este recurso tiene como base la zona norte de La Manga, la ambulancia también actúa como apoyo para el conjunto del litoral cuando la demanda asistencial o las emergencias lo requieren.