La zona de Pozo Estrecho y La Palma registran 100 litros acumulados en las últimas horas

Imagen de una rambla en Cartagena - AYUNTAMIENTO DE CARTAGENA

MURCIA 2 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) emite un aviso rojo de riesgo por lluvia y tormentas para Cartagena este viernes, 2 de octubre. A priori, el aviso rojo concluye a las 18.00 horas. Desde ese momento la alerta será naranja hasta las 25.59 horas.

La alcaldesa, Noelia Arroyo, se encuentra en el Parque de Seguridad coordinando el dispositivo con personal municipal. Las lluvias más intensas que se han producido en la zona de Pozo Estrecho y La Palma, con alrededor de 100 litros acumulados en las últimas horas.

El Ayuntamiento de Cartagena va a habilitar los locales sociales de estas tres poblaciones con recursos para la población que los precise. Están abiertos los locales sociales de La Palma y Pozo Estrecho.

Por su parte, el personal municipal de Protección Civil supervisa en tiempo real la zona de la rambla del Albujón y su desembocadura, con especial atención a las poblaciones de Bahía Bella y La Fuensanta; y La Puebla. También hay un camión de bomberos como preventivo en La Puebla.

Los avisos recibidos por bomberos del SEIS han sido relacionados con vehículos en zonas de acumulación de agua y de entrada de pequeñas cantidades de agua en viviendas. La gran mayoría no han precisado de intervención para su resolución, debido a su carácter leve. Además, operarios de la concesionaria municipal de aguas Veolia están realizando tareas de alivio de alcantarillado en las poblaciones de La Puebla, La Palma y Pozo Estrecho.

Policía Local ha intervenido en varias carreteras del municipio, donde han señalizado cortes puntuales por acumulación de agua que se han ido resolviendo a lo largo de la jornada con el paso del agua. A las 17.00 horas están cerradas al tráfico la carretera del Cruce de Las Cañas, que une esta zona con La Aparecida y La Puebla; así como en la carretera N-332 junto a Bahía Bella; cortando también el tránsito entre Los Urrutia y Los Alcázares.

PELIGRO EXTRAORDINARIO, SEGÚN LA AEMET

El aviso está calificado por la Aemet como "peligro extraordinario". La Comunidad Autónoma ha emitido un mensaje ESALERT a los teléfonos móviles del municipio. El Ayuntamiento de Cartagena reitera la prudencia a la población ante el registro de importantes precipitaciones en la zona norte del municipio. Los servicios de emergencias municipales ya están trabajando en las distintas zonas afectadas y se pide a la población que no intenten atravesar zonas inundadas.