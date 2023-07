PSC ganaría en Cataluña con 16-18 escaños, seguido de ERC con 8-10 y el PP subiría hasta 6 u 8, según el CEO

Sumar-comuns bajarían de 7 a entre 2 y 4, Vox obtendría de 2 a 3 y la CUP perdería los 2 que tiene y no lograría representación

BARCELONA, 5 (EUROPA PRESS)

El PSC ganaría las elecciones generales en Cataluña con entre 16 y 18 escaños en el Congreso respecto a los 12 actuales, y le seguirían ERC con entre ocho y diez diputados --ahora tiene 13-- y Junts, con entre siete y nueve --actualmente cuenta con ocho--, mientras que el PP experimentaría una notable subida al pasar a tener entre seis y ocho escaños, respecto a los dos actuales.

Así lo indica la segunda ola del Barómetro de Opinión Política de 2023 del Centro de Estudios de Opinión (CEO) de la Generalitat, que ha presentado este miércoles en rueda de prensa su director, Jordi Muñoz, quien ha destacado que las 2.000 encuestas de la muestra se empezaron el mismo día en que se convocaron las generales --se realizaron entre el 29 de mayo y el 26 de junio--.

La quinta fuerza en las generales en Cataluña sería Sumar-comuns con entre dos y cuatro diputados --bajando desde siete--, y Vox obtendría entre dos y tres, mientras que la CUP no lograría representación --ahora cuenta con dos diputados en el Congreso--.

FUERTE SUBIDA DEL PSOE Y CAÍDA DE ERC

Por porcentajes, los socialistas obtendrían en Cataluña entre el 29 y el 33% de los votos --respecto al 20,6% de las anteriores generales--; ERC, del 15 al 18% --respecto al 22,7%--; el PP, del 12 al 16% --respecto al 7,5%--; Junts, del 12 al 15% --viniendo del 13,8%--; Sumar-comuns, entre el 7 y el 10% --bajando del 14,3%--; Vox, entre el 6 y el 8% --desde el 6,3%--, y la CUP, entre el 4 y el 6% --obtuvo un 6,4% en 2019--.

Muñoz ha remarcado que las entrevistas se han realizado desde el mismo día en que se convocaron las generales --ya estaba previsto llevar a cabo la encuesta--, por lo que "cuando se empezó el trabajo de campo la oferta de partidos aún no estaba clara", ha recordado.

Ha resaltado que las tendencias de voto han ido cambiando durante el trabajo de campo y que el PSC y Sumar-comuns han mostrado una tendencia ascendente, mientras que ha sido descendente en el caso del PP, y el resto de partidos se han mantenido estables.

VOTO DUAL

Muñoz ha destacado que en esta encuesta se percibe una diferencia entre los partidos que votarían los encuestados en unas elecciones catalanas y en las generales, en un "voto dual que no se veía en encuestas anteriores" pero que se daba habitualmente en la década de 1990 y del 2000.

En un "retorno a un patrón que era habitual", el 15% de quienes votarían a ERC en unas catalanas votarían al PSC en las generales, como ocurre con el 7% de los que votarían a Junts en el Parlament y el 13% de los que se decantarían por los 'comuns', mientras que el 12% de quienes optarían por la CUP en Cataluña se decantan por ERC en las generales, y el 14% por Sumar-comuns.

Los encuestados que aseguran que votarían a Cs en unas elecciones catalanas eligen en un 46% de los casos al PP en las generales; en un 27%, al PSC; en un 11%, a Junts, y un 8% asegura que se abstendrá en las elecciones generales, a las que Cs ha decidido no presentarse tras los resultados de las municipales.

TRANSFERENCIA DE VOTOS

Del mismo modo, se producen transferencias de voto entre lo que los encuestados aseguran que votaron en las generales de 2019 y lo que prevén votar el 23J, y el partido que presenta una tasa más elevada de retención del voto es el PSC, mientras que CUP registra la más baja.

Así, el 80% de los que votaron al PSC en 2019 volverá a hacerlo, mientras que en el caso de ERC lo hará el 56% --el 12% opta por el PSC y el 10% por Junts--, y los que apostaron por Junts en las pasadas generales cogerán su papeleta en el 55% de los casos, mientras que el 11% prevé votar a ERC y el 13% al PSC.

El 56% de quienes votaron a los 'comuns' volverá a hacerlo --el 12% prevé votar a ERC y el 16% al PSC--, mientras que el 68% de los votantes del PP volverán a serlo --un 12% va al PSC y un 10% se abstendrá--, y un 48% de los votantes de la CUP volverá a votarla el 23J --el 12% apuesta por ERC y el 9% por Sumar-comuns--.

Preguntados por una segunda opción de voto, los encuestados que votarían al PSC como primera opción se decantan por Sumar-comuns (32%) y por ERC (27%) como segunda, mientras que los que apuestan por ERC en primer lugar optan por Junts (31%) y la CUP (27%) en segundo lugar.

El 44% de los que votarían a Junts escogerían a ERC como segunda opción, mientras que el 48% de los de la CUP también optarían por los republicanos, y quienes votarían al PP elegirían a Vox como segunda opción en el 34% de los casos y el 33% optaría por los socialistas.

EL PSC TAMBIÉN GANARÍA LAS CATALANAS Y EL PP, EL QUE MÁS CRECERÍA

En cuanto al Parlament, el PSC también ganaría las elecciones catalanas, con entre 31 y 37 diputados, y ERC obtendría entre 31 y 36 --en lo que sería un "empate técnico", según Muñoz--, mientras que Junts les seguiría con entre 25 y 30 escaños.

El PP sería la cuarta fuerza de la Cámara catalana con entre 13 y 17 diputados, siendo el partido que más crecería --ahora cuenta con tres escaños--, mientras que la CUP obtendría entre siete y once, y Vox entre seis y diez, y Cs no estaría en la Cámara catalana.

ELECCIONES MUNICIPALES

Los entrevistados valoran con un 5,6 el resultado de las elecciones municipales del 28 de mayo, y el grado de satisfacción más elevado es de quienes votaron al PP (7,2), seguidos por PdeCAT (6,5), Junts (6,4), PSC (6,1), Vox (5), ERC (5), Cs (4,5), comuns (3,9) y CUP (3,8).

El 16% de los encuestados asegura que cambiaría su voto en las municipales tras conocerse su resultado --el 76% lo mantendría--, y el 64% asegura que votó con convicción, mientras que el 25% expresa haberlo hecho con ciertas dudas, y el 10% votó la opción que consideró "el mal menor".

Los contrarios a la independencia votaron con más convicción que los independentistas --68% frente al 60%--, y el 12% asegura que decide su voto cuando empieza la campaña electoral, mientras que el 15% lo hace la última semana y el 10%, el día de las elecciones --el 61% tiene decidido el voto antes de la campaña--.

En cuanto a quienes no votaron el 28M, el 27% asegura que no lo hizo porque no le representaba ninguna opción; el 23% prefirió hacer otra cosa; el 19% se abstuvo como "protesta contra políticos y el sistema", y el 6% porque cree que su voto no sirve para nada.