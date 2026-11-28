Instalaciones en Vara de Quart donde se centraliza la custodia, organización y distribución del material necesario para los colegios electorales de la provincia como urnas, cabinas, papeletas y sobres de votación en la Comunitat Valenciana - Rober Solsona - Europa Press

MADRID, 28 Nov. (EUROPA PRESS) -

Las elecciones generales de este domingo, 29 de noviembre, costarán al Estado un total de 243,4 millones de euros, lo que supone un 10% más que en los comicios del 23 de julio de 2023, cuando el presupuesto ascendió a 220,8 millones de euros, según datos facilitados por el Ministerio del Interior.

La partida más elevada corresponde al operador postal, en este caso a la Sociedad Estatal Correos y Telégrafos (Correos) --encargado de prestar este servicio en los procesos electorales--, al que se destinan 104.000 millones de euros, lo que supone un 42,73% del presupuesto total.

Además, un total de 89,5 millones irán a parar a las administraciones públicas; 36,04 millones, a la logística electoral; y casi 11 millones, a la difusión del escrutinio provisional y las telecomunicaciones.

La factura para estos comicios, según los datos facilitados por el Ministerio del Interior y recogidos por Europa Press, también contempla un apartado de 2,8 millones de euros destinados a otros imprevistos.

En estas elecciones, las decimoséptimas de la reciente historia democrática, los ciudadanos podrán votar por primera vez, y si así lo desean, con el DNI digital después de que la Junta Electoral Central (JEC), organismo que arbitra los comicios, así lo autorizara el pasado día 6 el uso de este medio de identificación y lo avalara esta misma semana el Tribunal Supremo.

MÁS DE 60.000 DISPOSITIVOS DE LECTURA DEL DNI DIGITAL

Es por ello por lo que el departamento que dirige Fernando Grande-Marlaska ha distribuido, a través de Correos, más de 60.000 dispositivos de lectura con unas instrucciones específicas sobre su utilización para que las personas puedan acreditarse ante las mesas electorales.

Así, los electores que deseen identificarse con su teléfono móvil deberán abrir la aplicación MiDNI delante de la mesa electoral y obtener en ese momento el código QR temporal generado por la Policía Nacional, que certifica la autenticidad de los datos.

Y la mesa electoral dispondrá de un dispositivo móvil que tendrá incorporado el verificador QR de MiDNI y que le permitirá comprobar la identificación de forma segura mediante la lectura del citado código.

Desde el 2 de abril de 2026 los ciudadanos tienen derecho a identificarse con el DNI digital en el móvil, y en la actualidad casi 2 millones de personas han registrado sus datos en la aplicación MiDNI de Policía Nacional y más de 1.7 millones han activado el DNI digital.

CASI 23.000 MÓVILES PARA LA TRANSMISIÓN DE DATOS

Además, el sistema de recogida de datos sobre constitución, participación y escrutinio de las mesas electorales se articulará mediante dos vías de transmisión hacia el Centro de Control, Centralización y Totalización para su difusión en el Centro de Difusión Nacional (CND).

De una parte, se desplegarán un total de 22.716 dispositivos móviles para recoger de forma electrónica la información de 56.654 mesas electorales, y de otra, las 4.358 mesas restantes --que dan cobertura al 2,20% del censo-- transmitirán los datos por vía telefónica al Centro de Recogida de la Información (CRI), desde donde se volcarán al sistema central.