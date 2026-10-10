El PP parte con ventaja frente al PSOE en el Senado antes de las elecciones: 23 escaños frente a 19

Archivo - Tribuna de oradores del Senado durante un pleno en el Senado, a 12 de marzo de 2025, en Madrid (España). - Jesús Hellín - Europa Press - Archivo

MADRID 10 Oct. (EUROPA PRESS) -

Los comicios generales del próximo 29 de noviembre elegirán a 208 de los 266 senadores que componen la Cámara Alta, ya que los 58 escaños restantes los designan los parlamentos autonómicos. Por ello, el PP cuenta de partida con al menos 23 senadores de este tipo, mientras que el PSOE tiene unos 19 escaños y Vox tiene 5, que se nombran al margen de las elecciones.

Las asambleas autonómicas eligen sus representantes en el Senado en base al resultado que lograron los partidos en las últimas elecciones regionales, por lo que estos 58 escaños no los eligen directamente los ciudadanos en las urnas.

En este contexto, el PP parte ya con 23 senadores por designación autonómica, por lo que necesitaría sumar al menos 111 escaños para reeditar la mayoría absoluta que ha tenido esta legislatura en el Senado.

Los socialistas, por su parte, cuentan con 19 senadores, así que necesitarían conseguir 125 senadores en las elecciones del 29 de noviembre para tener la mayoría absoluta en el Senado.

Además de 'populares' y socialistas, el Senado también cuenta con 5 senadores de Vox por designación autonómica; 3 de Junts; 1 de ERC; 1 del BNG: 1 de Geroa Bai: 1 del PNV; 1 de EH Bildu; 1 de Compromís; 1 de Más Madrid y 1 de Coalición Canaria.