El 70% de los condenados en España en 2025 fueron españoles y los delitos de seguridad vial fueron los más numerosos

MADRID, 14 Jul. (EUROPA PRESS) -

El 70% de los condenados en España en 2015 fueron españoles, aunque la tasa de delitos por cada 1.000 habitantes fue mayor en el caso de los extranjeros. Además, en términos generales, las condenas disminuyeron en un 0,2%, siendo los delitos contra la seguridad vial (22,5% del total), lesiones (17,3%) y hurtos (16,4%) los más frecuentes.

Así se desprende de la Estadística de la Población Condenada del Instituto Nacional de Estadística, consultada por Europa Press, que refleja que el año pasado fueron inscritas en el Registro Central de Penados un total de 306.327 adultos, de los cuales el 80% fueron hombres y el 20% mujeres.

Según el INE, el número de varones inscritos se mantuvo prácticamente estable respecto a 2024, con una disminución menor del 0,1%, mientras que el de las mujeres bajó en un 0,8%.

La tasa de personas adultas condenadas por cada 1.000 habitantes fue de 7,4. En el caso de los hombres fue de 12,2, mientras que en el de las mujeres fue del 2,9. Asimismo, en cuanto a la edad, el valor más elevado se alcanzó en el tramo de edad de 21 a 30 años, con una tasa de 14,4 por cada 1.000 habitantes.

Por su parte, la mayoría de la población condenada en 2025 tenía nacionalidad española, con un 70,2%, mientras que en el caso de la tasa por cada 1.000 habitantes, la de nacionalidad extranjera (15,3) fue superior en 2,5 veces a la de nacionalidad española (6,1).

En cuanto a la edad, el valor más elevado se alcanzó en el tramo de edad de entre 21 y 30 años, con una tasa de 14,4 por cada 1.000 habitantes. Asimismo, del total de población condenada, el 73,9% lo fue por un solo delito, mientras que el 26,1% restante por más de uno.

Durante 2025 se registraron un total de 461.224 delitos cometidos, un 1,2% más que en el año anterior, y el número medio de delitos por persona condenada fue de 1,5.

En alusión a los delitos por lugar de condena, las mayores tasas de delitos cometidos por cada 1.000 habitantes tuvieron lugar en Ceuta (21,3), Melilla (15,1) y en las Islas Baleares (14,3), mientras que los valores más bajos se establecieron en Castilla-La Mancha (8,9), Comunidad de Madrid (9,1) y Galicia (9,7).