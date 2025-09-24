Aagesen defiende el multilateralismo frente al discurso de Trump en la ONU: "Son muchas las voces alineadas con España"

La vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica y Reto Demográfico, Sara Aagesen, durante el acto 'España, vanguardia de la industria verde' en la sede del ICEX, a 8 de septiembre de 2025, en Madrid (España). - A. Pérez Meca - Europa Press

MADRID 24 Sep. (EUROPA PRESS) -

La vicepresienta tercera y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Sara Aagesen, ha defendido el multilateralismo y la 'agenda verde' frente a las críticas del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, hacia las energías renovables y el cambio climático, alegando que "son muchas las voces alineadas con España".

Así se ha expresado la ministra en declaraciones a los medios desde Nueva York después del discurso ofrecido por Trump en su esperado retorno a la Asamblea General de la ONU, que acoge esta semana la cita anual de líderes mundiales. Durante su intervención, el magnate republicano ha criticado a las energías renovables y al cambio climático, calificándolo como "la mayor estafa perpetrada nunca". Según sus palabras, todas las predicciones sobre este tema "fueron erróneas" y parten de "gente estúpida".

"Dijeron que el calentamiento global mataría al mundo, pero empezó a hacer más frío, así que lo pasaron a llamar cambio climático porque de esa forma no fallaban", ha dicho Trump, que ha tachado de "fraude" el concepto de huella de carbono.

Ante ello, la vicepresidenta ha abogado por "seguir combatiendo el negacionismo con veracidad y realidades", aclarando que lo que ha venido a hacer España y, a su juicio, la gran mayoría, es a "defender la visión" que ha destacado el secretario general de la ONU, António Guterres, en donde "el multilateralismo, la agenda de paz y de derechos humanos, y la Agenda Verde" son "más necesarios que nunca".

APOYAR EL SISTEMA DE NACIONES UNIDAS PARA QUE "SEA EFICIENTE"

Así las cosas, la vicepresidenta tercera ha explicado que la intención de "todos" es "trabajar unidos" para "perseguir esos grandes objetivos" y "conseguir buenas soluciones".

"En el caso de España, nuestra visión de la Agenda Verde es seguir apostando por una transición energética", ha dicho, poniendo valor "la evidencia científica ante ese gran reto que es el cambio climático".

Preguntada por si ha hablado con el líder del Ejecutivo, Pedro Sánchez, tras escuchar la intervención del presidente estadounidense, Aagesen ha respondido que se encontraban juntos y ha reiterado "la importancia" de seguir "apoyando el sistema de Naciones Unidas" y "trabajando" para que este "sea eficiente y siga funcionando" porque "es importantísimo".