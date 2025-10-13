Archivo - El exministro de Transportes José Luis Ábalos comparece durante la Comisión de Investigación sobre los contratos públicos realizados durante la pandemia del covid-19, en el Senado, a 6 de mayo de 2024, en Madrid (España).- Alejandro Martínez Vélez - Europa Press - Archivo

MADRID 13 Oct. (EUROPA PRESS) -

El exministro José Luis Ábalos ha cambiado de abogado días antes de que vuelva a declarar como investigado ante el Tribunal Supremo por "diferencias irreconducibles" con su letrado que, "lejos de constituir una circunstancia puntual en el tiempo, se han convertido en una constante".

Así lo explica el propio Ábalos en un escrito, al que ha tenido acceso Europa Press, en el que precisa que estas diferencias, "lejos de constituir una circunstancia puntual en el tiempo, se han convertido en una constante". Para el ex secretario de Organización del PSOE, esta situación hace "inviable el mantenimiento de la asistencia letrada, pues se ha producido un deterioro irreversible de lo que debiera ser una relación basada en la confianza".

Es la primera vez que Ábalos cambia de abogado, a diferencia del que fuera su asesor en el Ministerio, Koldo García, que hasta ahora ha elegido a tres letrados distintos para que le representen en el marco de esta causa.

Desde el inicio de la investigación, la estrategia del exministro ha sido contestar a las preguntas de su defensa y del magistrado. En esta ocasión, sin embargo, ante el cambio de abogado cabe la posibilidad de que se acoja a su derecho a no declarar para darle tiempo a su nuevo letrado a prepararse la causa.

En su última comparecencia ante el Supremo, el pasado junio, Ábalos aseguró que no se reconocía en las grabaciones que realizó García y que se incautó la Guardia Civil que le implican en presuntos amaños. Ese mismo día se celebró una vista de medidas cautelares en la que las acusaciones populares --bajo la dirección letrada del PP-- pidieron al magistrado instructor que acordara la entrada en prisión provisional del exdirigente socialista.

Aquella vez, sin embargo, la Fiscalía no consideró necesario pedir el ingreso en prisión al entender que no había riesgo de destrucción de pruebas y que Ábalos había acudido siempre que se le había citado ante la justicia. Fuentes jurídicas consultadas por Europa Press sostienen que esta vez el Ministerio Público esperará al contenido de las declaraciones para decidir si reclama o no la entrada en prisión. De momento, tiene vigente la prohibición de salida del país, la retirada del pasaporte y las comparecencias periódicas en sede judicial.

"INGRESOS IRREGULARES Y OPACOS"

La de este miércoles es la cuarta citación que activa el magistrado en el marco de esta causa. Esta vez, le convoca por el último informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil que recoge "consistentes indicios" de que entre los patrimonios de Ábalos y Koldo "podrían existir significativas zonas de intersección".

Puente sospecha que Koldo "vendría haciéndose cargo regularmente de pagos que corresponderían" a Ábalos, "tales como la pensión alimenticia de uno de sus hijos, nóminas de su empleada doméstica, regalos efectuados por éste a sus amistades, cuotas hipotecarias de un inmueble, viajes y otros gastos personales", "alcanzando dichos pagos un importe verdaderamente significativo en términos económicos", según apuntó en el auto de citación.

Sin embargo, el magistrado destaca que "del análisis de las cuentas bancarias de Ábalos no resulta la existencia de contrapartidas en favor de García que pudieran compensar la realización de dichos gastos, en principio, enteramente ajenos a la responsabilidad de éste".

Así las cosas, el instructor entiende que, o bien Koldo hacía esos pagos "en provecho y beneficio" del entonces ministro "sin contrapartida explícita alguna"; "o bien Ábalos le habría devuelto a aquél las cantidades adelantadas en dinero metálico o de otro desconocido modo".

Puente cree que, a la vista de los "ingresos regulares" y los gastos que realmente tenía, Ábalos "pudiera haberse beneficiado de alguna fuente irregular de ingresos, lo que se compadecería con las recepciones ilícitas de dinero en metálico que indiciariamente se le atribuyen", así como "con la circunstancia de que dichas cantidades de dinero le fueran entregadas para ambos a García --por un tercero o varios-- quien después, de un modo u otro, asumiría una significativa parte de los gastos".

En este sentido, considera que son varios indicios que no encajan con lo que ha declarado Ábalos en sede judicial, donde dijo sobre su relación con Koldo "no pasaba de la ordinaria entre un ministro con uno de sus varios asesores", por más que éste último asumiera ciertos encargos domésticos.

El magistrado sospecha que cabe la posibilidad de que Koldo y Ábalos "pudieran haber mantenido entre sí métodos no transparentes de comunicación de sus respectivos patrimonios, recibiendo indistintamente ingresos irregulares y opacos de diversa procedencia, eventualmente fruto de la comisión de los graves ilícitos penales que se les atribuyen". Por ello, ve pertinente interrogarles de nuevo.