Ábalos niega que ordenara contratar a la empresa de Aldama y defiende la decisión de comprar 13 millones de mascarillas

El exministro de Transportes José Luis Ábalos declara como acusado en el juicio del Tribunal Supremo por las presuntas irregularidades en la compra de mascarillas, a 4 de mayo de 2026, en Madrid (España). - EUROPA PRESS

MADRID, 4 May. (EUROPA PRESS) -

El exministro de Transportes José Luis Ábalos ha rechazado en el Tribunal Supremo que diera orden para contratar la compra de mascarillas a la empresa Soluciones de Gestión, vinculada al empresario acusado Víctor de Aldama. Al mismo tiempo, ha afirmado que la decisión de comprar 13 millones de unidades fue suya, por "la necesidad de generar una reserva estratégica" de material sanitario.

"Yo siempre dije que las mascarillas había que traerlas lo antes posible, que pusieran todos los medios para ello", ha manifestado en su declaración este lunes como principal acusado en el juicio por presuntas irregularidades en la compra de material sanitario.

Ábalos ha dicho que él dio la "orden política" de conseguir 13 millones de mascarillas pero correspondía a Puertos del Estado --8 millones-- y Adif --5 millones--, los entes de Transportes a los que se encargó la compra, llevarlo a cabo y "estaban en plenitud de su competencia y de su responsabilidad" como "órgano de contratación".

"Tienen que contratar como ellos crean conveniente. Yo no he contratado jamás, no he formado parte de ningún órgano de contratación. Tienen el mandato de comprar, pero no el de contratar con nadie en concreto. Tienen que contratar a quien crean, porque al final son ellos los que van a tener que responder de quien contraten", ha agregado.

Sobre que desde Puertos y Adif escogieran a Soluciones de Gestión, el exministro ha asegurado que si "no les gustaba" esa oferta, "podían haber cogido otra". "El problema es que las otras podían merecerles bastante menos confianza, y sobre todo es que igual les tocaba adelantar un dinero que no querían arriesgar", ha dicho.

También ha afirmado que no conoció "ninguna" oferta y que supo que "hubo varias", hasta "cuatro coetáneas" a la de Soluciones de Gestión", según le comentó su asesor, también acusado, Koldo García.

"Este tema solamente lo despaché con el subsecretario, con nadie más, y él me dijo que, aunque la ley de contratos del sector público para situaciones de emergencia y el propio decreto del estado de alarma creado para esta situación no exigía la concurrencia, quedaría bien si hubiera algunas ofertas más", ha indicado.

Ante ello, Ábalos les pidió "buscarlas y se ha mostrado "convencido" de que "al menos algunas hubo": "Por mi mano no pasó ninguna, por lo tanto no sé ni quiénes, pero a mí, por lo que se me respondió y lo que me consta, es que más de una hubo seguro".

El exministro ha negado que conversara con Aldama, el tercer acusado, antes de las adjudicaciones a Soluciones de Gestión, aunque ha reconocido que es "probable" que supiera que buscaban material. "Pero en ese momento uno lo interpreta casi como una ayuda, en aquel momento es que necesitábamos de todo el mundo", ha precisado.

Y ha subrayado que su "obsesión" era tener "equipos de protección ya", a la par que ha señalado que "la preselección se podía hacer perfectamente y es legal, ya que la legislación permitía eso".