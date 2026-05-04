Ábalos sostiene que conoció a Jéssica por Aldama y sugiere que el empresario la coacciona para testificar en su contra

El exministro José Luis Ábalos (i) y su exasesor Koldo García (d) en el banquillo de los acusados durante el juicio por el 'caso mascarillas' en el Tribunal Supremo, a 7 de abril de 2026, en Madrid (España).
El exministro José Luis Ábalos (i) y su exasesor Koldo García (d) en el banquillo de los acusados durante el juicio por el 'caso mascarillas' en el Tribunal Supremo, a 7 de abril de 2026, en Madrid (España). - Pool
Europa Press Nacional
Publicado: lunes, 4 mayo 2026 11:29
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MADRID 4 May. (EUROPA PRESS) -

El exministro de Transportes José Luis Ábalos ha declarado como acusado este lunes en el Tribunal Supremo que conoció a su expareja Jéssica Rodríguez a través del empresario acusado, Víctor de Aldama, pese a que ambos lo han negado, motivo por el cual considera que ha habido coacciones: "Ella no dice eso si no se la ha coaccionado".

"Dijo que cobraba sin ir a trabajar, sin que nadie le preguntara por eso. Y que había elegido el apartamento. ¿Alguien le preguntó por eso? Lo dijo de 'motu propio'. Y dijo que no conocía al Aldama, cuando yo la conocí por él", ha expresado.

El exministro ha indicado que conoció a su expareja en un piso de Atocha vinculado a un socio de Aldama en una cena en la que estaban el exministro, el empresario, el exasesor ministerial Koldo García --también acusado--, Jéssica y una amiga de ella.

Después de su ruptura, que ha calificado como "muy brusca", Ábalos ha señalado que no volvieron a hablar: "Ahí descubrí la palabra 'ghosting', porque fue efectivamente así".

El exministro ha lamentado que la relación "no podía permanecer porque fue una relación extramarital" y se enfrentaban al "riesgo de un escándalo público", a la par que ha criticado que su intimidad esté "tan reventada": "Ya soy un personaje, soy carne de meme".

De la misma manera, ha señalado que "nadie dice que no va a trabajar cuando se ha preocupado de fichar todos los días", tanto en "el tiempo que estuvo en Ineco, como el que estuvo en Tragsatec".

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