Ábalos rechaza que sean "rehenes" de los independentistas y cree que los indultos rompen con sus "dosis de victimismo"

Destaca el apoyo a la sentencia del TS y dice que haberse pronunciado antes hubiera implicado "minusvalorar" el Estado de Derecho

MADRID, 23 Jun. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Transportes, José Luis Ábalos, ha defendido que los indultos a los líderes del 'procés' rompe el discurso de la derecha de que son "rehenes" de los partidos independentistas catalanes, dado que precisamente atajan "las dosis de victimismo" que enarbolaban desde la imagen de un Estado "represor".

También ha explicado en declaraciones a Telecinco, recogidas por Europa Press, que el Ejecutivo ha tomado la decisión en función del momento actual, con "pragmatismo" y no "fanatismo" al pensar en el interés general, y sobre todo cuando ha habido cumplimiento de parte de las condenadas.

Preguntado por si ha habido un cambio de opinión en el PSOE y por qué antes, como en 2019, no hablaron de la opción de conceder los indultos, Ábalos ha desgranado que pronunciarse sobre la medida de gracia sin haber sentencia y cumplimiento de penas sería "minusvalorar la reacción del Estado de Derecho y también la actuación del poder judicial".

HABLAR ANTES ERA DECIRLE A LOS JUECES "NO TRABAJEN"

"Uno no debe anticiparse. Las decisiones se toman en función de la situación actual, no de situaciones que puedan venir. Mantenerse en ese caso hubiera sido simplemente una prueba de fanatismo, no de pragmatismo que le corresponde al Gobierno que tiene que valorar las circunstancias del momento. El mensaje en aquel momento era de respeto a la decisión de los jueces. Decir en ese momento que íbamos a estar por el indulto, era decirle a los jueces 'no trabajen, da igual que lo hagan, no lo vamos a considerar'", ha desgranado.

De esta forma, ha razonado que una vez que el Estado de Derecho demostró su "fortaleza", es el momento de ser "generosos" en "coherencia" con las necesidades del momento y atendiendo a la utilidad pública para "desdramatizar" una situación que afectaba "muy especialmente a la convivencia" en Cataluña. Lo contrario, a su juicio, es "fundamentalismo".

En este sentido, ha destacado que los indultos en ningún caso ponen en cuestión la sentencia del Tribunal Supremo sobre los dirigentes independentistas y por ello tiene un carácter parcial y vinculado a que no incurrir de nuevo en un delito que existió.

Un fallo cuya aplicación, además, defendieron y tuvieron que enfrentar la "reacción violenta" que hubo e su momento en Cataluña, haciéndolo "aisladamente" dado que la derecha "se puso de lado.

GENEROSIDAD TRAS DEMOSTRAR LA FORTALEZA DEL ESTADO

También ha detallado el titular de Transportes que estos dirigentes ya habían cumplido "buena parte de su condena" y pronto iban a tener beneficios penitenciarios. Por tanto, desde la "generosidad" y las "prerrogativas" que confiere el estado de derecho, se ha procedido a esos indultos desde la convicción de que "es lo mejor" para encarar el conflicto catalán.

Pero además, Ábalos ha dicho que "no ve ninguna otra alternativa" en la oposición a una decisión que rompe precisamente el esquema e el que había incurrido el independentismo. De hecho, ha añadido que el Gobierno tenía que actuar "no escondiendo su responsabilidad en otros poderes del Estado", como el judicial.

LA VÍA UNILATERAL SOLO LLEVA A "FRUSTRACIÓN": "YA SABEN LA RESPUESTA"

En cuanto a la posibilidad de que los independentistas planteen en la Mesa de Negociación la amnistía o la celebración de un referéndum de autodeterminación, el también secretario de Organización del PSOE ha señalado que pueden proponerlo pero que "no se van a atrever a tomar una decisión unilateral, porque ya saben la respuesta del Gobierno".

Al respecto, ha reseñado que la carta del líder de ERC, Oriol Junqueras dejaba claro que la unilitaralidad no era la "vía útil" y aprecia que el "independentismo tiene muchas posiciones" aunque hay "cierto temor a salirse de una línea que se viene practicando". No obstante, ha puntualizado que el arco independentista sabe que los planteamientos del pasado solo llevan a la "frustración".

Respecto al caso del expresidente Carles Puigdemont, ha apuntado que está en una situación "muy difícil" y que tiene que "someterse a la Justicia", recordando que los líderes del procés condenados asumieron las consecuencias y ahora tienen un indulto parcial.

ENFRÍA UNA POSIBLE REMODELACIÓN DEL GOBIERNO

Finalmente y sobre si habrá remodelación del Gobierno, ha señalado que depende del presidente del Gobierno pero ha destacado que ahora está centrado en la cuestión catalana, en la recuperación del país y en dejar atrás la pandemia.

"Lo demás de valorará en función de la necesidad del país", ha apuntado para indicar que desconoce si habrá cambios en el Ejecutivo. Sobre informaciones que le sitúan en el Ministerio de Defensa, Ábalos ha dicho con ironía que desconoce qué va a hacer en el futuro y que está a disposición del presidente.