Abascal afirma que el Gobierno responsabilizará del accidente a un "chivo expiatorio" y pide no creerle

El líder de Vox, Santiago Abascal, protagoniza un acto de precampaña en Valladolid (Castilla y León) a 28/10/2026. - CLAUDIA ALBA / EUROPA PRESS

VALLADOLID 28 Oct. (EUROPA PRESS) -

El líder de Vox, Santiago Abascal, ha asegurado este miércoles que el Gobierno culpará del accidente ferroviario de Toledo a "un chivo expiatorio" o "cabeza turco" y ha pedido no creer "absolutamente nada de lo que diga" el Ejecutivo antes de las elecciones generales del 29 de noviembre.

En un acto de precampaña en Valladolid, que ha comenzado con 'La muerte no es el final' para recordar a los casi 70 fallecidos en el accidente ferroviario, Abascal ha destacado que el Gobierno "se ha dado mucha prisa en buscar un chivo expiatorio, una cabeza de turco" para responsabilizarle del accidente, en alusión a la primera hipótesis del error humano. "Después hemos visto que no, que era un fallo del sistema", ha agregado.

En cualquier caso, el dirigente de Vox ha advertido de que las causas de la tragedia "no se sabrán pronto", por lo que ha reclamado "no creer absolutamente nada de lo que diga" el Ejecutivo antes de los comicios. "Este es el Gobierno de la mentira, de la ruina y de la traición", ha reafirmado.

Durante su intervención, ha justificado su decisión de no suspender su agenda y los actos de precampaña, como sí han hecho el Gobierno y el resto de fuerzas políticas. Abascal ha insistido en que el luto por los fallecidos en el accidente quiere "amordazar" a Vox y que, por el contrario, su formación "tiene el deber" de continuar trabajando y denunciando la "destrucción" de las infraestructuras, las instituciones y los servicios públicos españoles.

"Estamos aquí para manifestar nuestro compromiso de defender a los españoles de una organización criminal y por eso no estamos dispuestos a suspender la precampaña electoral", ha explicado, antes de abundar en la "rabia" y el "hartazgo" que siente ante el Gobierno de Pedro Sánchez.

"Vox no cancela su agenda porque no está de fiesta, está trabajando (...) como trabajan los maquinistas, como trabajan los panaderos, como trabaja la gente que tiene que abrir un negocio: todo el mundo sigue trabajando", ha añadido. En este contexto, ha recomendado a Sánchez que suspenda sus "bailecitos" de precampaña y al ministro de Transportes, Óscar Puente, que cierre su cuenta de X.

LOS IMPUESTOS DE LOS ESPAÑOLES

Asimismo, Abascal ha censurado los casos de corrupción que afectan al exministro de Transportes José Luis Ábalos, actualmente en prisión. "Una banda criminal que ha decidido que el dinero de los españoles se podía gastar en señoritas de compañía en vez de arreglar las vías del tren, como ocurrió en Adamuz", ha indicado, ratificando que "la corrupción mata".

En esta línea, se ha preguntado "dónde van los impuestos de los españoles". "1.500 millones de esos impuestos de los españoles van a pagar en Marruecos, en Uzbekistán y en el Cairo las estructuras ferroviarias y el metro de sus lugares", ha destacado.

El acto en Valladolid ha sido breve y únicamente ha tomado la palabra Abascal. Al término del mitin, el líder de Vox, acompañado del vicepresidente de la Junta de Castilla y León, Carlos Pollán, y el cabeza de lista al Congreso por Valladolid, Pablo Sáez, entre otros, se ha dirigido a la Plaza del Ayuntamiento de Valladolid para participar en el minuto de silencio convocado por la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) en homenaje de los fallecidos en el accidente ferroviario.