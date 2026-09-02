Abascal anima a concentrarse frente a la "traición" a los ceutíes de un Gobierno que no actuó ante la "invasión"

Archivo - El presidente de VOX, Santiago Abascal - Gabriela Sardá Núñez - Europa Press - Archivo

MADRID 2 Sep. (EUROPA PRESS) -

El líder de Vox, Santiago Abascal, ha defendido este miércoles la necesidad de que todos los españoles salgan a las calles a concentrarse en apoyo a Ceuta frente a un Gobierno que les ha traicionado y que no ha evitado la "invasión" de la que fueron objeto a finales de julio.

"Hoy no importan ni permisos, ni convocantes, ni absolutamente nada. Lo único que importa es que los ceutíes tienen que ver que todos los españoles de todos los pueblos de España y de cualquier tipo de ideología están con ellos y que no olvidamos ni la invasión ni la traición que han sufrido", ha sostenido Abascal en declaraciones a 'esRadio', recogidas por Europa Press.

El líder de Vox ha advertido de que "Ceuta es la bola de cristal en la que se puede ver el futuro" de muchas ciudades españolas como Murcia, Almería o Granada si los españoles no reaccionan. Por eso, ha esgrimido, "hoy toda España tiene que salir a la calle para demostrar que quien colabore con esta invasión tiene que sentir el rechazo del pueblo y por supuesto tiene que sentir todo el peso de la ley".

En este sentido, tras referirse al informe policial que apuntaría a una responsabilidad de Marruecos en la entrada de más de 70.000 migrantes en Ceuta, Abascal ha sostenido que viene a confirmar su tesis de que fue una "invasión y punto".

"Por eso hablamos de una guerra híbrida y por eso hablamos también de una traición, porque el Gobierno lo sabía y no hizo nada para detenerlo y no está haciendo absolutamente nada para revertirlo", ha añadido, criticando que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, insista en exculpar a Marruecos cuando el país vecino "amenaza nuestra soberanía nacional, nuestra seguridad nacional y nuestra integridad territorial".

En este sentido, ha defendido una vez más la propuesta de Vox de debatir en el Congreso acusar al Gobierno de traición tras lo ocurrido en la ciudad autónoma al margen de lo que pueda terminar haciendo la justicia.

"Yo creo que aunque los jueces cumplan con su obligación, los diputados también tenemos que cumplir con ella", ha señalado, incidiendo en la importancia de que "todos los diputados se retraten", también los del PSOE que tendrán que revalidar su mandato en las próximas elecciones.

A su juicio, es importante debatir "si Sánchez está traicionando a los españoles y si sirve a los intereses de los españoles o sirve al reino de Marruecos. Si Sánchez lo sabía o si Sánchez no lo sabía".

Así las cosas, tras sostener que hay "motivos para tener mucho miedo" al presidente por su falta de límites morales y legales, Abascal ha advertido de que no se puede pensar que "Europa nos va a salvar" o que la legalidad española será "más fuerte que la psicopatía criminal de Pedro Sánchez".

"Debemos actuar con todas las herramientas a nuestro alcance, las legales, las parlamentarias, las de la movilización social, porque España está verdaderamente en peligro en manos" del Gobierno que capitanea el líder del PSOE, ha rematado.