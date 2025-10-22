Abascal apunta a Sánchez por "cada herido y cada amenaza" que sufra Vox y le advierte de que rendirá cuentas

El presidente de VOX, Santiago Abascal, durante una sesión plenaria en el Congreso de los Diputados, a 21 de octubre de 2025, en Madrid (España). - Ricardo Rubio - Europa Press

MADRID 22 Oct. (EUROPA PRESS) -

El líder de Vox, Santiago Abascal, ha responsabilizado este miércoles al presidente, Pedro Sánchez, por "cada herido, cada amenaza y cada destrozo" que sufra Vox, al tiempo que le ha advertido de que rendirá cuentas ante la Justicia.

Así lo ha hecho después de que Vox haya denunciado amenazas de un diputado de la CUP hacia el vicepresidente y secretario general de Vox, Ignacio Garriga, al que ha dicho en el Parlamento de Cataluña que "le darán la bienvenida" en su visita de hoy a Sabadell.

"Te hago responsable de cada herido, de cada amenaza y de cada destrozo que provoquen tus cachorros a los que indultas cuando nos atacan", ha señalado Abascal en un mensaje publicado en su cuenta de la red social X (antes Twitter), haciendo mención al indulto a dos de los 'seis de Zaragoza', condenados por disturbios y lesiones a la Policía durante una manifestación contra un mitin de Vox.

"Te hago responsable y rendirás cuentas en el banquillo a la vez que lo hagas por todo lo que tú, tu familia y tu partido habéis robado", ha agregado el dirigente de Vox, en alusión a los presuntos casos de corrupción que afectan al entorno del jefe del Ejecutivo y al PSOE.

Vox lleva días denunciando un incremento de violencia contra ellos. Según han informado, han registrado siete agresiones en mesas informativas en Cataluña sólo en octubre. Abascal ya responsabilizó el martes al Gobierno de esta violencia, y aseguró que el PP "colabora repitiendo los mensajes de demonización que promueven y justifican esa violencia".