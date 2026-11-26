El presidente de Vox y candidato a la presidencia del Gobierno, Santiago Abascal, antes del debate a cuatro de los candidatos a la presidencia del Gobierno para estas elecciones generales del 29N, a 26 de noviembre de 2026, en Madrid (España). - Alberto Ortega - Europa Press

TRES CANTOS (MADRID), 26 (EUROPA PRESS)

El líder de Vox, Santiago Abascal, ha rechazado que el proyecto de Vox represente una "involución", tal y como recalca el presidente, Pedro Sánchez, en su primera intervención en el debate de los cuatro principales candidatos a la Presidencia.

"En las próximas horas, si no lo han escuchado ya, dirán que nosotros representamos una involución, pero el verdadero retroceso han sido estos ocho años", ha indicado el dirigente de Vox.

Así, entre otras problemáticas, Abascal ha reprochado al jefe del Ejecutivo los accidentes ferroviarios en Adamuz (Córdoba) y Urda (Toledo); el apagón; la falta de infraestructuras hidráulicas "que habrían impedido catástrofes" como la dana de Valencia; el incremento de la inmigración; el deterioro de la educación; el "colapso" de la sanidad; y las dificultades para acceder a una vivienda.

"Creo que ha llegado el momento de poner fin a esta hora triste de la historia de España y avanzar hacia el futuro alegre y próspero que los españoles merecemos y que España necesita", ha rematado.