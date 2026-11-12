Abascal asume las consecuencias de no acudir al podcast de Jordi Wild y reivindica valentía al tomar la decisión

El presidente de Vox, Santiago Abascal, interviene durante un acto de precampaña de Vox, a 10 de noviembre de 2026, en Girona, Catalunya (España). - Glòria Sánchez - Europa Press

MADRID, 12 Nov. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Vox, Santiago Abascal, ha asumido "las críticas y las consecuencias" de no acudir a la entrevista con el 'youtuber' Jordi Wild que iba a emitirse este viernes junto a la del resto de candidatos a las elecciones del 29 de noviembre, pero ha reivindicado que también hay "valentía" a la hora de tomar esta decisión que ya sabía que podía conllevar ciertos reproches.

"Igual también hay que tener valentía para suspender una entrevista con un 'youtuber' tan importante, con tantos seguidores, y saber que vas a estar sometido a la crítica", ha explicado Abascal en una entrevista en el programa 'Espejo Público', recogida por Europa Press.

Ante esas críticas que tanto Jordi Wild como otros creadores de contenido han hecho tras la negativa de Abascal y la repercusión que pueden tener estos reproches en los votantes más jóvenes, el líder de Vox ha puntualizado que "ni era un héroe después de salir de La revuelta", ni ahora es "un villano al decidir no acudir a esta entrevista".

Así, Abascal ha señalado que no tiene nada contra Wild y que lo siente por él, pero que es una decisión "firme" e "irreversible" que ha tomado la formación tras acudir a una entrevista este lunes con David Broncano en 'La Revuelta', donde en su opinión, "han secuestrado 40 minutos" con intervenciones "importantes" para el partido.

Sobre esto, el presidente de Vox ha acusado directamente a Moncloa de "estar detrás" del recorte de su intervención. "Volvemos a exigir que toda esa entrevista sea publicada íntegramente. Estamos convencidos de que es Moncloa quien está detrás de que no se publique todo el contenido de lo que se dijo en La Revuelta", ha reprochado.

"NUNCA MÁS UN CANDIDATO DE VOX CEDERÁ LOS DERECHOS EN EXCLUSIVA"

Es por ello que ha asegurado que "nunca más" un candidato de Vox "cederá los derechos en exclusiva de una intervención o entrevista" ni acudirá a un programa que no se emita en directo sin que sea posible "meter una cámara" propia.

"Eso a partir de ahora va a ser siempre así", ha espetado Abascal para defender que los candidatos no se representan solo a sí mismos sino "a mucha gente" y no quieren "someter a ningún tipo de riesgo" el discurso de la formación. "Se ha acabado la confianza por parte de Vox, se ha acabado la buena intención, pensar que todo va a ir bien, porque muchas veces no va bien", ha insistido.

Respecto a la presencia de un público seleccionado por Vox en la entrevista con David Broncano, el líder de la formación ha admitido no tener detalles de cómo se gestionó, pero sí ha confirmado que la formación lo planteó y el programa y RTVE lo aceptaron "de primeras". Abascal ha admitido que se alegra de que sucediera así porque de esta forma pudo expresarse durante la entrevista.

"En otras circunstancias habría sido difícil porque como pudieron comprobar mis intervenciones eran permanentemente interrumpidas por el presentador", ha apostillado. En su opinión, la entrevista en 'La Revuelta' fue "más bien un debate" que se convirtió en "una situación un poco incómoda" especialmente "para el presentador". "Así que me alegro que fuera así, que estuviéramos en la televisión pública todos en las mismas condiciones", ha zanjado.