Abascal atribuye la crisis de vivienda a las "políticas de fronteras abiertas" de Sánchez y su "rechazo" a construir

El presidente de Vox, Santiago Abascal, interviene durante una sesión plenaria en el Congreso de los Diputados. - Eduardo Parra - Europa Press

MADRID 29 Sep. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Vox, Santiago Abascal, ha culpado al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de la crisis de acceso a la vivienda, apuntando a sus "políticas de fronteras abiertas" y "su rechazo a la construcción".

"Basta ya de mentiras y propaganda", ha escrito Abascal en la red social 'X' en respuesta a Sánchez, que ha reivindicado en su cuenta personal la labor del Gobierno de coalición al aprobar este martes dos reales decretos con medidas sobre vivienda.

El dirigente de Vox ha apuntado a sus "políticas de fronteras abiertas" y su "rechazo a la construcción" como el motivo de que los españoles no tengan "casa en la que emanciparse o formar una familia". "Y los pocos que la tienen malviven hacinados compartiendo con extraños", ha agregado.

Así, Abascal ha insistido en que la solución al problema de acceso de vivienda que pasa "por la remigración, la construcción de vivienda libre y pública para familias españolas, la desregulación de los alquileres y la bajada de impuestos".