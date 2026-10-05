Abascal y Ayuso cuestionan el voto por correo, que se podrá solicitar desde mañana para el 29N

Archivo - Material electoral para las próximas elecciones generales del 23 de julio en el almacén de urnas, a 18 de julio de 2023, en Barcelona - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

MADRID 5 Oct. (EUROPA PRESS) -

El líder de Vox, Santiago Abascal, y la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, han animado al voto presencial de cara a las elecciones anticipadas del próximo 29 de noviembre, poniendo en tela de juicio el voto por correo, que los ciudadanos podrán comenzar a solicitar este mismo martes, tras la publicación en el BOE de la convocatoria electoral.

En una entrevista en 'Antena 3', recogida por Europa Press, Abascal ha animado al electoral a votar "presencialmente". "Que no voten por correo, les animo a que voten en la urna y que voten con seguridad", ha señalado, asegurando que "en estos momentos" no se fía de "absolutamente nada" y esgrimiendo que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, "es capaz de cualquier cosa".

De forma similar se ha expresado la dirigente 'popular'. "Yo le pido a todo el mundo que ni se le ocurra votar por correo", ha dicho Ayuso durante un desayuno informativo, en el que también ha advertido del incremento del electorado en la Comunidad de Madrid como resultado de la llamada 'ley de nietos' entre otras políticas del Ejecutivo que se traducirá en hasta siete nuevos escaños.

Ambos líderes políticos han vuelto a poner en el disparadero la fiabilidad del voto por correo, que ha venido experimentando un claro incremento en los últimos años si bien aún sigue siendo un porcentaje muy residual frente al voto presencial.

Así, en las elecciones de 2023, celebradas el 23 de julio y por tanto en pleno periodo estival, hubo 2.622.808 solicitudes de voto por correo, lo que representa en torno al 7% del total de electores, y la inmensa mayoría se concretó en votos emitidos (el 94,2%).

En comparación, en las anteriores elecciones, celebradas el 10 de noviembre de 2019, las solicitudes de voto por correo no alcanzaron el millón, quedándose en el 2,9% del total, si bien el dato final de participación por esta vía fue similar, de alrededor del 92%.

PLAZOS PARA EL VOTO POR CORREO

Así las cosas, este mismo martes y hasta el 19 de noviembre estará abierto el plazo para que quienes quieran votar por correo soliciten hacerlo. Para ello, deberán o bien personarse presencialmente en alguna de las oficinas de Correos en toda España o realizar este trámite de forma telemática usando el certificado digital.

Quienes completen su solicitud, recibirán entre el 9 y el 22 de noviembre toda la documentación electoral y las papeletas para poder ejercer su derecho a voto en su domicilio mediante correo certificado.

A continuación, podrán depositar su voto antes del 25 de noviembre en cualquier oficina de Correos para lo que será obligatoria la presentación del DNI u otro documento de identidad oficial o en caso de no poder hacerlo cabe la posibilidad de autorizar por escrito a otra persona, adjuntando una fotocopia de su DNI.