Abascal carga contra Sánchez por "enfrentar" España a EEUU, "principal socio comercial" fuera de la UE

El líder de Vox, Santiago Abascal, ha acusado al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de "enfrentarnos al principal socio comercial" fuera de la Unión Europea, tras las declaraciones del mandatario estadounidense, Donald Trump, que ha calificado a España como un aliado "terrible" y ha amenazado con cortar relaciones comerciales tras la negativa del Ejecutivo de usar las bases de Rota y Morón en su operación militar contra Irán.

Durante un mitin en Ponferrada (León), donde ha acompañado al candidato de Vox en las elecciones de Castilla y León, Carlos Pollán, Abascal ha cargado contra Sánchez y le ha tildado de "auténtico traidor y un auténtico miserable" por "perjudicar" con sus decisiones políticas a los españoles, la clase trabajadora, los comerciantes y los exportadores.

"Hoy ha dicho el presidente de los Estados Unidos que España se ha portado muy mal y que ellos tenían derecho a utilizar esas bases, pero que no les hacían falta y que tampoco les hace falta el comercio con España y que van a cortar todo el comercio con ella", ha señalado el líder de Vox, que ha afirmado que el jefe del Ejecutivo es "lo peor que ha pasado a los españoles en muchos siglos".

En opinión de Abascal, Sánchez ha llegado hasta el "extremo de entorpecer una operación contra unos ayatolás tiránicos que estaban masacrando a su propio pueblo y que habían matado a 50.000 manifestantes". "Ha sido el único líder en toda Europa que ha entorpecido esa operación", ha aseverado.

Trump ha lanzado este martes numerosas críticas a España por su actitud "poco amistosa". "Vamos a cortar todo el comercio", ha asegurado en una comparecencia el inquilino de la Casa Blanca recalcando que no quiere tener "nada con España". Por su parte, el Gobierno español ha recordado que si quiere suspender el comercio con España debe respetar a las empresas privadas y los acuerdos sellados con el conjunto de la UE.

