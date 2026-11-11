Abascal carga contra Sánchez por la huelga general: "Envía a sus sindicatos mafiosos contra los trabajadores"

El presidente de Vox, Santiago Abascal, durante un acto de precampaña de Vox, a 10 de noviembre de 2026, en Girona, Catalunya (España). - Glòria Sánchez - Europa Press

MADRID 11 Nov. (EUROPA PRESS) -

El líder de Vox, Santiago Abascal, ha arremetido este miércoles contra el presidente, Pedro Sánchez, por la huelga general, y ha asegurado que el jefe del Ejecutivo "envía a sus sindicatos mafiosos contra los trabajadores y comerciantes".

En un mensaje publicado en su cuenta de la red social 'X', Abascal se ha hecho eco de imágenes que muestran violencia en piquetes y se ha preguntado "cómo no llamar dictador" al presidente "si en vez de proteger a los trabajadores y comerciantes les envía a sus sindicatos mafiosos, con sus piquetes y sus matones". "España no tiene por qué seguir aguantando a esta mafia violenta", ha rematado.

La huelga general convocada por los sindicatos a favor del derecho a la vivienda, la mejora salarial y la defensa de los servicios públicos ha dejado un balance de 40 detenidos --13 de ellos arrestados por la Ertzaintza en el País Vasco-- y 476 incidencias, según el recuento de Europa Press con datos del Ministerio del Interior y de policías autonómicas.