Abascal carga contra Sánchez por la huelga general: "Envía a sus sindicatos mafiosos contra los trabajadores"

Sigue en directo la última hora de la huelga general en España

El presidente de Vox, Santiago Abascal, durante un acto de precampaña de Vox, a 10 de noviembre de 2026, en Girona, Catalunya (España).
El presidente de Vox, Santiago Abascal, durante un acto de precampaña de Vox, a 10 de noviembre de 2026, en Girona, Catalunya (España). - Glòria Sánchez - Europa Press
Europa Press Nacional
Actualizado: miércoles, 11 noviembre 2026 15:19
Seguir en

MADRID 11 Nov. (EUROPA PRESS) -

El líder de Vox, Santiago Abascal, ha arremetido este miércoles contra el presidente, Pedro Sánchez, por la huelga general, y ha asegurado que el jefe del Ejecutivo "envía a sus sindicatos mafiosos contra los trabajadores y comerciantes".

En un mensaje publicado en su cuenta de la red social 'X', Abascal se ha hecho eco de imágenes que muestran violencia en piquetes y se ha preguntado "cómo no llamar dictador" al presidente "si en vez de proteger a los trabajadores y comerciantes les envía a sus sindicatos mafiosos, con sus piquetes y sus matones". "España no tiene por qué seguir aguantando a esta mafia violenta", ha rematado.

La huelga general convocada por los sindicatos a favor del derecho a la vivienda, la mejora salarial y la defensa de los servicios públicos ha dejado un balance de 40 detenidos --13 de ellos arrestados por la Ertzaintza en el País Vasco-- y 476 incidencias, según el recuento de Europa Press con datos del Ministerio del Interior y de policías autonómicas.

Contador

Últimas noticias sobre estos temas

Contenido patrocinado