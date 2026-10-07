Abascal conmemora el tercer aniversario de los atentados de Hamás: "Lo que les hicieron nos lo quieren hacer a nosotros"

El presidente de Vox, Santiago Abascal, durante una rueda de prensa, en la sede del Vox, a 5 de octubre de 2026, en Madrid (España). - Diego Radamés - Europa Press

MADRID 7 Oct. (EUROPA PRESS) -

El líder de Vox, Santiago Abascal, ha conmemorado este miércoles el tercer aniversario del ataque perpetrado por el Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás) contra Israel, que dejó más de 1.190 fallecidos y causó las duras represalias de Tel Aviv contra Palestina que organizaciones internacionales y gobiernos de todo el mundo tildan de genocidio.

En su cuenta de la red social X, Abascal ha llamado al ataque "atentado demoníaco del terrorismo islamista" llevado a cabo por "salvajes". "En nuestro recuerdo a las víctimas no olvidemos que lo que les hicieron a ellos nos lo quieren hacer a nosotros", ha pedido.

El líder de Vox ha aprovechado para arremeter contra el presidente, Pedro Sánchez, y sus aliados. "Todos los indeseables que celebraban el asesinato, mutilación y secuestro de mayores, mujeres y niños", ha asegurado.