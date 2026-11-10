Abascal considera que la huelga general no debería ser "legal" y critica a los sindicatos: "Son los enemigos del pueblo"

El presidente de Vox, Santiago Abascal, en un acto de precampaña para las elecciones generales, en el auditorio Pedro Díaz, a 7 de noviembre de 2026, en Guadalajara, Castilla-La Mancha (España). El líder de Vox ha trasladado durante el acto público las pr - Rafael Martín - Europa Press

MADRID, 10 Nov. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Vox, Santiago Abascal, ha afirmado que la huelga general convocada para el 11 de noviembre no debería ser "legal" y ha criticado a los sindicatos por ser "los enemigos del pueblo" tras no haber llevado a cabo esta protesta en los ochos años del Gobierno de Pedro Sánchez. "Me parece un insulto a los españoles", ha resumido.

En una entrevista en la 'Cadena Cope', recogida por Europa Press, Abascal ha denunciado que en las dos legislaturas de Sánchez "las condiciones materiales de los españoles han empeorado drásticamente" con salarios "incompatibles con el acceso a la vivienda" y que les impiden llegar a final de mes.

Dicho esto, el líder de Vox ha puesto el foco en Comisiones Obreras y UGT porque "actúan únicamente al servicio de Pedro Sánchez" y "sólo aspiran a la subvención pública". "No están defendiendo a los trabajadores y vienen a hacer un servicio contra la oposición después de haber estado callados con el Gobierno", ha reiterado Abascal, para quien los dos sindicatos mayoritarios son "los enemigos de los trabajadores".

Abascal ha subrayado que espera que la huelga general tenga "muy poco respaldo" y que los piquetes no utilicen "la coacción y la violencia con los españoles que quieren trabajar" frente a aquellos trabajadores que si quieran secundarla porque "estamos en una democracia y son libres de hacerlo".

"Pero que no coaccionen a la gente que quiere trabajar, que es lo más grave de este tipo de planteamientos. Es una huelga política y yo creo que, de hecho, es una huelga que no debería ser legal", ha zanjado.