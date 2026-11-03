Abascal cree que UGT y CCOO tendrían que cancelar la huelga porque "no tiene sentido" y avisa: "Si no, tomaremos nota"

El presidente de Vox, Santiago Abascal, interviene en un acto de precampaña en Valladolid, a 28 de octubre de 2026, en Valladolid, Castilla y León (España). - Photogenic/Claudia Alba - Europa Press

MADRID 3 Nov. (EUROPA PRESS) -

El líder de Vox, Santiago Abascal, considera que UGT y CCOO tendrían que cancelar la huelga general convocada para el 11 de noviembre porque "no tiene sentido" y, "si no tienen la vergüenza de hacerlo", ha avisado de que "tomará nota" en caso de que haya un "cambio de ciclo" tras las elecciones generales del 29.

"Deberían suspender porque no tiene ningún sentido hacer una huelga general contra la oposición", ha señalado Abascal en una entrevista concedida a 'El Programa de AR', de 'Telecinco', recogida por Europa Press. Ha recordado así las palabras de la exvicepresidenta primera y exministra de Hacienda, María Jesús Montero, que afirmó que la huelga general por la vivienda se convocó contra la oposición.

"Deberían tener un mínimo de vergüenza", ha agregado el líder de Vox, que ha advertido de que si los sindicatos convocantes "no la tienen" su formación "tomará nota si hay un cambio de ciclo en España" tras los comicios generales.

SINDICATOS MARXISTAS Y COMUNISTAS

Vox lleva en su programa electoral la eliminación de las subvenciones a los sindicatos y el propio partido tiene uno vinculado, Solidaridad. Durante la entrevista, Abascal ha arremetido contra UGT y CCOO, a los que ha tildado de "sindicatos ideológicos, de corte marxista y comunista" y cree que "responden a cuestiones ideológicas y no a los intereses de los trabajadores".

Asimismo, ha dejado claro que no son los únicos sindicatos de España: "Hay muchos en muchas áreas, en la función pública, incluso sindicatos de trabajadores".

En esta línea, Abascal ha deslizado que UGT y CCOO elevarán la "intimidación y la presión en las calles" si el bloque de la derecha suma mayoría tras los comicios del 29 de noviembre.

"No tengo ninguna duda de que si los españoles quieren un cambio, esos que han estado sirviendo al Gobierno con su silencio le servirán también con la intimidación y con la presión en las calles", ha asegurado el dirigente de Vox.

Así, ha aludido a las protestas que han derivado en disturbios, detenidos y heridos en algunos de sus actos de precampaña, cuya organización ha atribuido al Ejecutivo, y cree que son "un anticipo".

NO SERVIRÁ QUE EL PP DIGA 'PELILLOS A LA MAR'

Por otro lado, Abascal ha recalcado que, si Vox llega a La Moncloa, encargarán "auditorías y revisiones completas" para comprobar el verdadero estado de las cuentas o los datos reales sobre asuntos como la inmigración.

"Nos acabaremos enterando de todo, no tengo ninguna duda", ha indicado el dirigente de Vox, que ha urgido al PP a "no mirar para otro lado" y "no decir 'pelillos a la mar'" solo por el cambio de Gobierno.

A su juicio, el Gobierno de Pedro Sánchez tiene que asumir "todas las responsabilidades políticas y penales". "No puede haber un gobierno que por la paz política o por la paz entre partidos mira hacia otro lado", ha subrayado.

Sobre la fuerza que ejercerán si acceden al ejecutivo, Abascal ha indicado que dependerá de los votos que obtengan. No obstante, ha advertido de que PP y Vox primero deben sumar, algo que él "no da por hecho" a pesar de los pronósticos de las encuestas.