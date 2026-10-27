Abascal defiende que "la autonomía" de Vox está "intacta" a pesar del acuerdo con el PP para el Senado

El presidente de Vox, Santiago Abascal, durante un acto en Plasencia en la Puerta del Sol, a 27 de octubre de 2026, en Plasencia, Cáceres, Extremadura (España). - Carlos Criado - Europa Press

PLASENCIA (CÁCERES), 27 (EUROPA PRESS)

El líder de Vox, Santiago Abascal, ha defendido este martes que "la autonomía" de su formación está "intacta", a pesar del acuerdo alcanzado con el PP para la candidatura del Senado, y ha recalcado que los dos partidos mantienen diferencias de calado en varios ámbitos.

Vox y el PP han llegado a un acuerdo para optimizar los votos del bloque de la derecha en el Senado y frenar el pacto del PSOE, Frente Amplio y las izquierdas territoriales en virtud del cual los de Abascal renuncian a presentar candidatura propia en seis provincias e incluirán un candidato independiente en las listas de los 'populares'.

Además, Vox presentará un único nombre en otras catorce provincias, mientras que los de Alberto Núñez Feijóo no concurren en Guipúzcoa, Gerona y Tarragona. Con el acuerdo, los dos partidos esperan obtener una horquilla de 125-140 senadores de los 209 que se eligen el 29 de noviembre y les acerca a los tres quintos de la Cámara Alta, necesarios para renovar el Tribunal Constitucional (TC) o el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).

"La autonomía de Vox está intacta", ha indicado Abascal en declaraciones a los medios desde Plasencia (Cáceres), donde ha insistido en que su partido y el PP son "muy distintos". En esta línea, ha destacado algunos de los puntos en los que no coinciden y que "definen" al votante de Vox: prioridad nacional, desregulación y "remigración".

En cualquier caso, Abascal ha defendido el pacto con el PP. "Hay un intento por parte de la mafia de secuestrar las instituciones después del 29 de noviembre (...) y entendemos que la gente que no comparte nuestro mensaje de prioridad nacional, desregulación y remigración debe tener la oportunidad de votar a un partido como el PP y no verse obligada a votar a una mafia como la que preside Sánchez", ha esgrimido.

LOS CANDIDATOS DE VOX

El líder de Vox ha sido requerido por los candidatos independientes incluidos en las listas del PP para el Senado en Las Palmas, Santa Cruz de Tenerife, Baleares, Valencia, Cádiz y Castellón, que están vinculados al partido.

Vox sostiene que son independientes del PP y que no son neutros políticamente hablando, aunque no estén afiliados al partido. Abascal ha señalado que no es un error la denominación "independientes".

Asimismo, ha abordado la designación de Ignacio de Hoces y Marcela Reigía como cabezas de lista al Congreso por Badajoz y Cáceres, respectivamente. Ambos son madrileños.

Abascal ha explicado que los candidatos a las elecciones se eligen con el criterio de que tengan la voluntad de representar a España y su mandato es representar a la nación, por lo que para Vox "lo importante es que digan lo mismo en todas partes". "Estamos satisfechos con la elección de todos ellos, son españoles, como todos los candidatos que se presentan por Vox", ha rematado.