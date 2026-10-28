Abascal denuncia la "insoportable degradación" de la infraestructura ferroviaria y no suspenderá su agenda

El presidente de Vox, Santiago Abascal, durante un acto en Plasencia en la Puerta del Sol, a 27 de octubre de 2026, en Plasencia, Cáceres, Extremadura (España). - Carlos Criado - Europa Press

MADRID 28 Oct. (EUROPA PRESS) -

El líder de Vox, Santiago Abascal, ha denunciado este miércoles la "insoportable degradación" de la infraestructura ferroviaria, tras la colisión de dos trenes de alta velocidad en Toledo, y ha confirmado que no suspenderá su agenda de precampaña para precisamente continuar con estas denuncias.

El accidente ha dejado al menos 10 fallecidos, según un balance provisional. En una entrevista concedida a 'Espejo Público', recogida por Europa Press, Abascal ha mandado "un abrazo" a los familiares de las personas que viajaban en los convoyes y a los españoles "preocupados" por tener que viajar en tren, habida cuenta de la "degradación de las infraestructuras y de las instituciones" en España, que ve "francamente insoportable".

Abascal ha destacado que este accidente ferroviario se ha producido meses después del de Adamuz (Córdoba) en enero, un suceso que dejó 46 fallecidos, y cuando aún se desconoce "exactamente" que lo causó.

"Las informaciones señalaban precisamente a muchas deficiencias que tenían que ver con la gestión pública, con la falta de renovación de ls vías, incluso con que una parte de las contratas estaba empleado en mordidas o en señoritas de compañía", ha destacado el líder de Vox, en alusión al anterior ministro de Transportes, José Luis Ábalos, en prisión por delitos de corrupción.

"Hemos denunciado durante mucho tiempo con frases muy duras que en España se estaba gastando en esas porquerías el dinero del mantenimiento de las vías y ahora nos encontramos con otro accidente", ha incidido.

A renglón seguido, el dirigente de Vox ha confirmado que continuará con su agenda de precampaña, que esta jornada le lleva a Santander (Cantabria) y Valladolid, para precisamente "denunciar la degradación de las infraestructuras". En esta línea, ha sugerido al presidente, Pedro Sánchez, y al ministro de Transportes, Óscar Puente, que "suspendan sus bailecitos y sus chistes sobre la Renfe, que son un insulto".

Abascal y Vox no suspendieron su agenda tras el accidente de Adamuz, que coincidió con la campaña para las elecciones de Aragón. En aquel momento, el líder de Vox afirmó que el resto de fuerzas políticas "quisieron utilizar el luto para acallar" las denuncias y críticas referentes a las infraestructuras y garantizó que Vox no participaría. Vox repetirá este esquema en esta ocasión.