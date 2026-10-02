Abascal dice que en España hay desahucios desde hace mucho tiempo y que el Gobierno usa la vivienda para "tapar" Ceuta

El presidente de Vox, Santiago Abascal, vota durante una sesión plenaria, en el Congreso de los Diputados, a 2 de octubre de 2026, en Madrid (España). - Eduardo Parra - Europa Press

MADRID 2 Oct. (EUROPA PRESS) -

El líder de Vox, Santiago Abascal, ha acusado este viernes al Gobierno de utilizar el problema de la vivienda para "tapar" la crisis de Ceuta y los presuntos casos de corrupción: "En España hay desahucios desde hace mucho tiempo y de repente se ha puesto en la palestra", ha dicho.

En declaraciones a los medios al término del Pleno del Congreso, que ha tumbado los decretos de vivienda aprobados por el Gobierno con los votos en contra de PP, Vox y Junts, Abascal ha arremetido contra el Ejecutivo de Pedro Sánchez por "dañar absolutamente todas las materias con sus pactos", y ha enumerado la construcción de viviendas, la subida de los alquileres y el incremento del precio de las casas.

Requerido por la previsión de futuros desahucios como el de Maricarmen, habida cuenta de que el decreto que los prohibía queda derogado, el líder de Vox ha aludido a los ceutíes, 80.000 "amenazados de desahucio" tras la entrada masiva de inmigrantes procedentes de Marruecos el 30 de julio.

"En España hay desahucios desde hace mucho tiempo y de repente se ha puesto en la palestra para tapar la corrupción y la traición del Gobierno, sobre todo en Ceuta", ha indicado el líder de Vox.