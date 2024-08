Abascal dice que Page es la "coartada" de Sánchez y da por hecho que las baronías no frenarán el concierto catalán

Cree que, aunque no logre aprobar nuevos PGE, Sánchez no disolverá pues necesita "retener el poder" para "no sentarse en un banquillo"



MADRID, 4 Ago. (EUROPA PRESS) -

El líder de Vox, Santiago Abascal, da por hecho que los barones socialistas que han mostrado reticencias al acuerdo fiscal que el PSC ha pactado con ERC al final no harán nada para frenarlo y que, en realidad, el presidente castellano-manchego, Emiliano García-Page, actúa como lo hace la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, cuando cuestiona a la dirección nacional del PP. "Ayuso es la Page del PP", sostiene, a la vez que ve a "Page y compañía" como "la coartada de Pedro Sánchez".

Así lo ha explicado en una entrevista a Europa Press, en la que proclama esa supuesta posición crítica de algunos dirigentes regionales del PSOE es "puramente estética" y esconde "una trampa" a la "buena gente" que vota "equivocadamente" a 'barones' socialistas pensando que defienden los "intereses generales y el bien común", pero que "a la hora de la verdad, nunca hacen nada".

"Mi desconfianza hacia los barones socialistas es absoluta", sentencia Abascal, para quien es "bastante agotador" ver como esa "supuesta discrepancia eterna" nunca se traduce en ninguna "decisión valerosa". "Ninguno es capaz de llevar de verdad la contraria a su partido o de irse de su partido", se lamenta.

AYUSO, LA PAGE DEL PP

Por eso, concluye que "Page y compañía son la coartada de Pedro Sánchez". "Igual que el PP tiene sus coartadas", ha dicho, en referencia a la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, a la que considera "la Page del PP".

"Ofrecen mensajes contradictorios para que lleguen a un lado y a otro y les pueda votar mucha gente. Y el PSOE, con Page y (Javier) Lambán hace lo mismo pero a la hora de la verdad ahí no hay ninguna discrepancia", ha incidido, contrastando lo que considera una "estafa" con el mensaje "nítido" y unívoco de Vox.

"Es bastante indignante ver como algunos consiguen sostenerse en la arena política lanzando mensajes totalmente contradictorios. Pero a la hora de la verdad, no haciendo nunca nada", denuncia el líder de Vox.

Abascal ha insistido en que "lo más parecido que hay en Europa" al presidente venezolano Nicolás Maduro, es Pedro Sánchez porque todas sus decisiones están orientadas a su permanencia en el poder. "Todos los signos que vemos en sus intervenciones y todos los síntomas que detectamos en sus decisiones, nos conducen a pensar eso, a que España está en peligro de caer a pasos agigantados en autocracia", alerta.

HARÁ "LO QUE SEA" PARA TENER PRESUPUESTOS

En este contexto, pronostica que el jefe del Ejecutivo "va a estar dispuesto a lo que sea" para poder aprobar los Presupuestos Generales del Estado para 2025. "Cuando digo a lo que sea, es a lo que sea. Hay cosas inimaginables en este momento en la agenda política. Ya ha demostrado que es capaz de ir más allá de lo que todos podíamos esperar. Yo he dicho en algunas ocasiones que lo peor de Sánchez está por llegar y lo creo firmemente", enfatiza.

Además, da por hecho que, en el caso de que no logre los apoyos suficientes para sacar adelante unas nuevas cuentas, no hay ninguna garantía de que "se produzcan unas elecciones inmediatamente, porque Sánchez necesita el poder para protegerse de su corrupción".

"Necesita el poder para seguir al frente y para no sentarse en un banquillo, porque estoy convencido de que Sánchez, sin el poder que le sirve en estos momentos para intentar amedrentar a los jueces y a la prensa, tendría que estar probablemente declarando, pero declarando como imputado", subraya Abascal.

EL BLOQUE DE INVESTIDURA SE DESGASTA

Sin atreverse a aventurar cómo actuará Junts, que hace una semana tumbó los objetivos de estabilidad, antesala de los próximos presupuestos, asegura que las fuerzas políticas que apoyan al Gobierno es están desgastando.

"Claramente, el bloque de apoyo al Gobierno se está desgastando día a día, si los españoles pudieran votar, habría una mayoría alternativa que permitiría expulsar a Pedro Sánchez del poder", ha concluido.