Abascal dice que Sánchez "está humillando a los españoles" y pide el apoyo de dos diputados para una moción de censura

Cree que los 'populares' "no son dueños de sus decisiones" y afirma no creer "ni una palabra" de Sánchez al estar "rodeado de corrupción"

MADRID, 13 Jun. (EUROPA PRESS) -

El líder de Vox, Santiago Abascal, ha asegurado que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, "está humillando a los españoles" y ha pedido el apoyo de dos diputados del hemiciclo para presentar una moción de censura contra el jefe del Ejecutivo.

"Pedro Sánchez está humillando a los españoles. Pedro Sánchez está chuleándonos a todos nosotros. Lleva durante siete años apoyado y sostenido únicamente por los traidores", ha señalado este viernes en declaraciones a los medios camino de Ferraz durante una manifestación contra Sánchez.

Así se ha expresado después del informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil aportado al juez del 'caso Koldo' en el TS que señala a Santos Cerdán como "la persona encargada de gestionar" los "presuntos pagos" de mordidas por la adjudicación ilegal de obras al exministro José Luis Ábalos y a su exasesor Koldo García. "Voy a ir a por todo, voy a ir a pedir todo", llegó a asegurar el cargo socialista a este último.

Abascal, que ha calificado al Gobierno como una "mafia" sostenida por "sus pactos con otras mafias golpistas y separatistas a las que ha indultado y amnistiado" y por "una oposición débil y colaboracionista del PP", ha exigido la dimisión del Ejecutivo y su puesta a disposición judicial, así como la "inmediata" convocatoria de elecciones generales.

"Pero eso no se va a producir por las buenas. Y por eso venimos aquí también a exigir la presentación de la moción de censura que demanda el pueblo español para que todos se retraten", ha declarado, lamentando que "quien hoy tiene la posibilidad de hacerlo por el número de diputados no quiere, no se atreve o no le dejan", en alusión a los de Alberto Núñez Feijóo.

En este sentido, ha remarcado que su formación tiene 33 diputados y que "con sólo dos diputados más, esa moción de censura la podríamos presentar nosotros": "Nos ponemos a disposición de cualquiera de los diputados del hemiciclo, de cualquier partido que tenga un mínimo de dignidad, que esté escandalizado por la corrupción, por la traición y la mentira de este gobierno".

Asimismo, ha exigido "la ruptura de todos los pactos del PP con el PSOE", advirtiendo que "si no hacemos una oposición total, una oposición radical, una oposición todo el tiempo y en todas partes, corremos el riesgo de que Pedro Sánchez aguante, que resista e incluso que llegue a las próximas elecciones con la capacidad de amañarlas y de trampearlas como ya ha demostrado".

CREE QUE LOS 'POPULARES' "NO SON DUEÑOS DE SUS DECISIONES"

Preguntado por cuál cree que es el motivo por el que los 'populares' no presentan una moción de censura, Abascal ha respondido que "no" lo entiende puesto que, a su juicio, "esta no es una cuestión partidista, es una cuestión nacional". "No entiendo cómo el Partido Popular sigue haciendo esto, probablemente no son dueños de sus decisiones, probablemente no les permiten en Europa hacer algunas cosas", ha esgrimido.

"Hemos visto al señor Feijóo durante el proceso electoral del 2023 ofrecer ocho pactos de Estado al señor Sánchez. Le hemos visto hablar de la mafia un día y manifestarse, y otro día llegar a acuerdos con la mafia y repartirse las instituciones. Es algo que es un gran misterio y no podemos comprender", ha criticado.

Con ello, ha expresado que cree que Feijóo "conoce muy bien la posición de Vox", si bien, considera que este a quién "tiene que escuchar" es "a los españoles" y "decidirse a presentar esa moción de censura" para "retratar" a Sánchez y a sus "apoyos".

"Para que podamos identificar con nombres y apellidos y con caras a todos los que están dispuestos a seguir sosteniendo a un tipo que nos está chuleando, que está rodeado de corrupción, que ha llegado al poder mintiendo, trampeando las elecciones de su partido y engañando a los españoles, que ha pactado con todos los enemigos de España, que se ha rodeado de corrupción hasta el punto de que su mujer, su hermano, su número 2, el sustituto de su número 2, todos acaban imputados", ha sentenciado.

Cuestionado también por las palabras de Sánchez en su comparecencia de este jueves donde el presidente del Gobierno pidió "perdón" y aseguró no conocer hasta ayer el informe de la UCO, el líder de Vox ha contestado que no se cree "absolutamente ni una palabra". "Creo que Pedro Sánchez es capaz de vender a su madre por permanecer un segundo más en el poder", ha concluido.