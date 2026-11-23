El líder de Vox, Santiago Abascal, atiende a los medios en Segovia, en el marco de la campaña para las elecciones del 29N. - GUILLERMO SÁNCHEZ / VOX

SEGOVIA 23 Nov. (EUROPA PRESS) -

El líder de Vox, Santiago Abascal, ha asegurado este lunes que el presidente, Pedro Sánchez, manipulará el recuento del voto procedente del Censo Electoral de Residentes Ausentes (CERA) e impugnará las elecciones del 29 de noviembre si no salen sus "trampas", como la 'ley de nietos'.

"Estoy absolutamente convencido (...) de que Sánchez va a intentar absolutamente todo durante esta semana, el día de la votación y el escrutinio o el día del recuento del CERA, Sánchez va a intentar cualquier tipo de trampa que aún no podemos prever y, si las trampas no le salen, va a intentar impugnar el proceso electoral", ha señalado Abascal en declaraciones a los medios desde Segovia.

El líder de Vox ha aludido a la entrevista a Sánchez en Salvados, emitida el domingo, y ha destacado que el jefe del Ejecutivo "afirmó sin pestañear" que el PSOE ganaría las elecciones, y le ha requerido sobre qué datos maneja para hacer tal afirmación. Además, ha deslizado que la hace porque sabe a cuántos votantes ha distribuido por qué provincias en virtud de la 'ley de nietos'.

"Sánchez tiene una actitud que mete miedo al demonio", ha agregado Abascal. Así las cosas, ha apelado a "una movilización gigantesca" que pueda evitar "trampas, intimidación y violencia" el 29N. "Probablemente estemos ante la última oportunidad para que los españoles dejen atrás la mafia, la corrupción, el fanatismo ideológico y la invasión (migratoria) que arruina y mata", ha rematado.