El líder de Vox, Santiago Abascal, atiende a los medios de comunicación en Salamanca, en el marco de la campaña para las elecciones del 29N. - EUROPA PRESS

SEGOVIA 23 Nov. (EUROPA PRESS) -

El líder de Vox, Santiago Abascal, ha aludido este lunes a los llamamientos de dirigentes 'populares' al "voto útil" en las elecciones del 29 de noviembre, y ha asegurado que él "no va a caer" en esas "tonterías" y que el verdadero sufragio con utilidad es aquel que no esté destinado a Pedro Sánchez y al PSOE.

Cargos y candidatos del PP como la 'número dos' por Madrid, Cayetana Álvarez de Toledo, han reclamado aglutinar el apoyo en su partido alegando que es la opción "útil" para desalojar a Pedro Sánchez de La Moncloa. En Vox estos llamamientos han generado malestar porque los identifican como una de las razones del fracaso del bloque de las derechas en los comicios generales de 2023.

En declaraciones a los medios en Segovia, Abascal ha insistido en que cualquier voto que no esté destinado a Sánchez y al PSOE "es útil para los españoles". "Yo no voy a caer en las tonterías del voto útil, como otros, cualquier voto que no vaya a la mafia es un voto útil para los españoles y para el cambio de rumbo", ha subrayado.

UNA TORPEZA

Así, ha vuelto a pedir a sus socios en cuatro comunidades autónomas que "dejen ese mensaje" porque "fue dañino" en el 23, garantizando que él "no va a caer en esa torpeza" que "puede hacer mucho daño a la alternativa" al Gobierno de Pedro Sánchez.

En esta línea, ha matizado que no ha escuchado estas apelaciones en boca del presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, lo que "agradece". No obstante, ha vuelto a pedir al 'popular' que "aclare" su preferencia para pactar tras las elecciones del 29 de noviembre, y ha recalcado que Vox mantiene su "mano tendida" frente a "los restos" del PSOE.

"Parece que añora de alguna forma al PSOE bueno, que no existe", ha recriminado, urgiendo al PP a definir su postura y manifestar claramente que se inclinan por asociarse con Vox.