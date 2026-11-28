El presidente de Vox y candidato a las elecciones del 29N, Santiago Abascal. - Jorge Gil - Europa Press

MADRID 28 Nov. (EUROPA PRESS) -

El líder de Vox, Santiago Abascal, ha pedido al Gobierno y a candidatos a las elecciones generales de este domingo, 29 de noviembre, que condenen la agresión de una joven de 22 años a la concejal de Vox en Jaca (Huesca), Marta Moreno, al grito de "fascista".

Los hechos han ocurrido esta pasada madrugada en plena vía pública, en la zona de marcha de Jaca. Allí la agresora, que iba acompañada de un grupo de personas, ha propinado un puñetazo en un ojo a la concejal de Vox mientras le gritaba "fascista". La propia detenida ha presentado otra denuncia contra la concejal de Vox en el marco de la misma agresión aduciendo que ella también la había golpeado.

"Hasta en el día de reflexión utilizan la violencia política", ha lamentado el presidente de Vox en un mensaje publicado en X, recogido por Europa Press.

Abascal ha "exigido" al Gobierno y a los demás candidatos la condena de esta agresión , al tiempo que ha pedido a todos los españoles que mantengan la calma y la determinación en estas horas tan importantes .