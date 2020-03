Abascal exige a Sánchez que decrete el "estado de alarma" y deje de dar consejos a las CCAA

MADRID, 12 Mar. (EUROPA PRESS) -

El líder de Vox, Santiago Abascal, ha exigido este jueves al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que decrete ya el "estado de alarma" en España ante el brote del nuevo coronavirus y deje de dar consejos a las Comunidades Autónomas.

En un mensaje publicado en su cuenta personal de Twitter, Abascal ha censurado así la estrategia de Sánchez al recomendar a las regiones el cierre de los centros escolares y no actuar.

Las competencias en materia escolar dependen de las Comunidades Autónomas y algunas de ellas como Madrid, Asturias, La Rioja o el País Vasco ya han suprimido la actividad en los centros escolares.

"El presidente sigue sin entender nada. No es cuestión de dar consejos a las comunidades autónomas sino de tomar medidas. ¡Asuma responsabilidades en toda la Nación!", ha indicado el líder de Vox, partido que cuenta en sus filas con al menos tres casos confirmados de Covid-19.

En este sentido, Abascal ha exigido al jefe del Ejecutivo central que decrete "el estado de alarma" y ponga "todos los recursos a detener la pandemia".

En la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros extraordinario de este jueves, el propio Sánchez no ha descartado ninguna posibilidad en cuanto a las medidas a adoptar por la pandemia del coronavirus.

De hecho, y al ser preguntado por la opción de decretar el estado de alarma, no ha dicho que no y ha dejado claro que "la situación no es estática" y que tomará las decisiones que hagan falta, cuando hagan falta y donde hagan falta.