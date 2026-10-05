Abascal llama a la cautela ante las elecciones y pide estar "alerta" y "no confiar en las encuestas"

Archivo - El presidente de Vox, Santiago Abascal, interviene durante la Asamblea Ordinaria de Vox 2026, el auditorio Mutua Madrileña, a 27 de junio de 2026, en Madrid (España). - Alejandro Martínez Vélez - Europa Press - Archivo

MADRID 5 Oct. (EUROPA PRESS) -

El líder de Vox, Santiago Abascal, se ha mostrado cauteloso este lunes ante las elecciones generales del 29 de noviembre, y ha pedido al electorado estar "alerta", "no confiar en las encuestas" y "no vender la piel del oso antes de cazarlo", en alusión a una eventual victoria del PP y Vox.

En una entrevista concedida a 'Espejo Público' de Antena 3 TV, recogida por Europa Press, Abascal ha valorado la convocatoria electoral anunciada por el presidente, Pedro Sánchez, el líder de Vox ha insistido en que, "a pesar de lo que digan las encuestas", los comicios van a ser "muy inciertos".

"Yo ya he aprendido a no ponerme en posiciones inadecuadas y a no vender la piel del oso antes de cazarlo, porque ya ocurrió en el año 2023, las encuestas decían lo mismo que hoy (vaticinan una mayoría holgada de PP y Vox) y Sánchez logró formar una mayoría", ha advertido Abascal.

(((SEGUIRÁ AMPLIACIÓN)))