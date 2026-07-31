Abascal llama a los españoles a expulsar a los marroquíes llegados a Ceuta "si el Gobierno no lo hace"

Archivo - El presidente Vox, Santiago Abascal, y la diputada de Vox, Pepa Millán, durante una sesión plenaria en el Congreso - Jesús Hellín - Europa Press - Archivo

MADRID 31 Jul. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Vox, Santiago Abascal, ha llamado este viernes a los españoles a expulsar a los miles de inmigrantes que han entrado a Ceuta desde Marruecos en las últimas horas "si el Gobierno no lo hace".

Abascal ha utilizado su perfil en 'X' para publicar lo que define como el "desgarrador" testimonio de una española "abandonada" en Ceuta, "como 80.000 españoles más" a raíz de la entrada de unas 49.000 personas a Ceuta de este jueves, según las primeras estimaciones del Departamento de Seguridad Nacional (DSN).

"¡Hay que echarlos ya! ¡A todos! Con los medios que sea. Y si el Gobierno no lo hace, tendrán que ser los españoles solos", es el comentario escrito por Abascal en su perfil de la citada red social y recogido por Europa Press.

"CAZAR" A LOS INVASORES

En la misma línea se ha expresado el secretario general de Vox en el Congreso, José María Figaredo, quien ha defendido que el Gobierno de Pedro Sánchez supone hoy "una brecha" para la seguridad de Europa y le ha acusado de permitir una crisis migratoria que, a su juicio, es "el principio de la caída de Europa".

Por ello, Figaredo ha pedido "cazar" a todos los "invasores" y devolverlos a Marruecos. "Lo que hay que hacer es meter al Ejército, cogerlos a todos y devolverlos al sitio del que han venido", ha dicho en una entrevista con Antena 3.