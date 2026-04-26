Abascal llama "Pedro Navajas" a Sánchez:"Sus condenas a la violencia son como sus condenas a la prostitución de menores"

Archivo - El presidente de VOX, Santiago Abascal, durante una sesión de control al Gobierno, en el Congreso, a 25 de marzo de 2026, en Madrid (España). - Eduardo Parra - Europa Press - Archivo

MADRID 26 Abr. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Vox, Santiago Abascal, ha arremetido este domingo contra el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, al que ha llamado "Pedro Navajas" tras su condena al ataque sufrido por Donald Trump, y ha afirmado que sus palabras de repulsa son "como sus condenas a la prostitución de menores".

"Pedro Navajas hablando de violencia. El socio de los que asesinaban concejales socialistas. El que todavía ahora nos manda a sus secuaces a apedrear nuestros mítines y luego los indulta. Sus condenas a la violencia son como sus condenas a la prostitución de menores", ha asegurado Abascal en X en respuesta al mensaje publicado anteriormente por Sánchez.

El presidente del Gobierno ha asegurado en su mensaje que "la violencia nunca es el camino". "La humanidad solo avanzará a través de la democracia, la convivencia y la paz", ha señalado Sánchez en un mensaje publicado en su perfil de X.