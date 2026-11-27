El presidente de Vox y candidato a la presidencia del Gobierno, Santiago Abascal, a su llegada al debate a cuatro de los candidatos a la presidencia del Gobierno para estas elecciones generales del 29N, a 26 de noviembre de 2026, en Madrid (España). - Alberto Ortega - Europa Press

TRES CANTOS (MADRID), 27 (EUROPA PRESS)

El líder de Vox, Santiago Abascal, se ha declarado este viernes "satisfecho" con su desempeño en el debate de los principales candidatos a la Presidencia en las elecciones del 29N y ha asegurado que "se lo ha pasado bien".

En declaraciones a los medios a la salida de las instalaciones de Secuoya Content Group, ha explicado que ha podido abordar diversos asuntos y su mensaje ha llegado "con claridad" a los españoles, "sin manipulaciones ni mentiras".

"Estoy satisfecho (...) me lo he pasado bien", ha rematado el líder de Vox.