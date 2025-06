Abascal no cree que el Tribunal de la UE pueda frenar la amnistía y pide "confiar más en la acción de los españoles"

MADRID 10 Jun. (EUROPA PRESS) -

El líder de Vox, Santiago Abascal, no cree que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) pueda tumbar la amnistía a los implicados en el 'procés' y ha pedido "confiar más en la acción de los españoles". "A los españoles no nos va a salvar nadie si no nos salvamos nosotros", ha dicho.

Así se ha expresado Abascal en una entrevista concedida a Trece TV, recogida por Europa Press, después de que la Comisión Europea haya expresado al TJUE sus dudas de que la norma responda al objetivo de interés general porque "parece constituir una autoamnistía" porque fue parte de un "acuerdo político" para asegurar la investidura de Pedro Sánchez y porque para salir adelante fueron "fundamentales" los votos de sus beneficiarios.

Abascal ha lamentado que "ni Europa ni muchos países europeos estaban ahí" cuando el expresidente de Cataluña Carles Puigdemont "se fugó" y ha recalcado que Bruselas trató a los españoles "de manera humillante, como si las instituciones españolas fuesen imperfectas, poco democráticas y los jueces una caterva de franquistas, enemigos de cualquier persona con una sensibilidad izquierdista".

"Nos trataron así desde las instituciones europeas y Puigdemont sigue danzando por ahí", ha agregado el líder de Vox, que concluye que la apelación a la "confianza" en las instituciones europeas para frenar la amnistía "conduce a la melancolía". Así, pide "confiar mucho más en la acción de los españoles" y ha animado de nuevo al presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, a "romper" con los socialistas en Bruselas.