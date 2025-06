Abascal no está sorprendido por el "bulo" de la bomba lapa y lo atribuye a que el Gobierno "está nervioso"

MADRID 2 Jun. (EUROPA PRESS) -

El líder de Vox, Santiago Abascal, ha afirmado este lunes que no se ha sorprendido por la propagación del "bulo" de que el capitán de la Unidad Central Operativa (UCO) Juan Vicente Bonilla, actual gerente de Seguridad del Servicio Madrileño de Salud, fantaseó con poner una bomba lapa a Pedro Sánchez, y lo ha atribuido a que el Gobierno "está extraordinariamente nervioso".

"Están extraordinariamente nerviosos desde hace mucho tiempo y no tienen ningún escrúpulo, están dispuestos a cualquier cosa para mantenerse en el poder", ha dicho Abascal en una entrevista en El Programa de Ana Rosa, recogida por Europa Press.

Sobre el bulo ha insistido en que "no hay noticia" porque el Gobierno propaga bulos "desde hace tiempo" y tampoco es novedad que en esta ocasión se aluda al magnicidio, recordando que la exministra de Industria y concejal en el Ayuntamiento de Madrid, Reyes Maroto, recibió por correo una navaja con manchas que aparentaban ser sangre enviada por un hombre con esquizofrenia.

"No nos olvidemos de la navajita plateada en mitad de un proceso electoral y no nos olvidemos de las balas en los sobres, que nunca se supo que pasó con eso", ha señalado el líder de Vox, recalcando que lleva "siete años acusando al Gobierno de cosas extraordinariamente graves" y "no se sorprende con estas noticias".