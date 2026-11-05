Abascal, tras la nueva pieza del 'caso Koldo': "El Ministerio de Transportes era la zona cero de la corrupción"

El líder de Vox, Santiago Abascal, en un acto de precampaña en Albacete - EUROPA PRESS

ALBACETE 5 Nov. (EUROPA PRESS) -

El líder de Vox, Santiago Abascal, ha afirmado este jueves que "el Ministerio de Transportes era la zona cero de la corrupción" del Gobierno de Pedro Sánchez, después de conocerse una pieza separada secreta en la Audiencia Nacional del 'caso Koldo'.

En el marco de esa pieza, la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ha lanzado una operación que ha incluido un registro en la casa del exministro de Transportes José Luis Ábalos y un requerimiento de información en Adif. Además, han sido detenidas seis personas, entre ellas la expareja de Ábalos Andrea de la Torre y Cristian Corvillo, al que el PP señala como chófer de Pedro Sánchez durante las primarias del PSOE en 2017.

En una declaración ante los medios en Albacete, enmarcada en la precampaña para las elecciones del 29 de noviembre, Abascal se ha referido a la operación de la UCO, y ve que el Ministerio de Transportes de Ábalos y el exasesor ministerial Koldo García "era la zona cero de la corrupción de Sánchez". "Es gravísimo", ha subrayado el líder de Vox, que ha pedido la dimisión "inmediata" del jefe del Ejecutivo y que se ponga a disposición judicial.

NO, NO TODOS SOMOS IGUALES

En esta línea, Abascal ha querido marcar distancias con Sánchez y el lema de campaña "No todos son iguales" del Gobierno y el PSOE para este 29N, que reivindica la dimisión de Óscar Puente, como ya hizo el miércoles en un mitin en Cuenca. "No todos somos iguales, hoy no han detenido a mi chófer en un caso de corrupción", ha ahondado Abascal.

Además, ha sido requerido por las informaciones que apuntan a que Koldo acordó con el abogado del PP un millón de euros a cambio de mentir contra el Gobierno, desveladas por La Ser. Abascal ha afirmado que desconoce la veracidad de esas informaciones y que, en cualquier caso, serán los jueces los que tengan que determinarla.

"Es una mafia a la que vamos a ver traicionarse, mentir, confesar la verdad para salvarse ellos, pero confío en que los jueces finalmente nos digan la verdad", ha rematado.