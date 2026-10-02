Abascal pide elecciones "cuanto antes", pero reclama que sean "transparentes, libres y sin trampas"

Archivo - El presidente de Vox, Santiago Abascal, interviene durante una sesión plenaria en el Congreso. - Eduardo Parra - Europa Press - Archivo

MADRID 2 Oct. (EUROPA PRESS) -

El líder de Vox, Santiago Abascal, considera que "cuanto antes" se convoquen las elecciones generales "mejor", pero ha pedido que los comicios sean "transparentes, libres y que no haya trampas".

En declaraciones a los medios en el pasillo del Congreso, Abascal ha incidido en sus acusaciones al presidente, Pedro Sánchez, de organizar un fraude electoral, en el marco de las suposiciones de un adelanto de las elecciones por el fracaso en la convalidación de los decretos de vivienda por el voto en contra de Junts.

"Estoy seguro de que este tío está organizando esto, no es normal y es capaz de cualquier tipo de cosa y de trampa para permanecer en el poder", ha dicho el líder de Vox sobre el jefe del Ejecutivo, al que ha tildado de "psicópata de La Moncloa".

PARA QUE NO SE HABLE DE CEUTA

En este contexto, Abascal ha asegurado que Sánchez usa el problema de la vivienda "para que no se hable" de Ceuta cuando tiene "responsabilidad criminal" en la "invasión". "Hay 80.000 españoles amenazados de desahucio en Ceuta", ha señalado, y ha censurado que al presidente "lo único que se le ocurre es organizar violencia y rodear el Congreso, organizar violencia en las calles de Madrid y querer extenderla al resto de España".

Para el líder de Vox, la inmigración, como la entrada masiva en Ceuta el 30 de julio, ha afectado al acceso a la vivienda. "En los últimos cinco años han entrado en España millones de personas y no hay ni casas, ni hospitales, ni trabajo para todas esas personas", ha rematado.