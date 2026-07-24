Abascal pide responsabilidades por el "desastre nacional" de los incendios forestales y culpa a Sánchez de su magnitud

El presidente de Vox, Santiago Abascal, interviene durante la Asamblea Ordinaria de Vox 2026, el auditorio Mutua Madrileña, a 27 de junio de 2026, en Madrid (España). - Alejandro Martínez Vélez - Europa Press

MADRID 24 Jul. (EUROPA PRESS) -

El líder de Vox, Santiago Abascal, ha pedido este viernes responsabilidades por los incendios forestales que asolan varias partes de España, que ha tildado de "desastre nacional", y ha responsabilizado a Pedro Sánchez y "su mafia", en alusión al Gobierno, por la magnitud de las llamas.

En su cuenta de la red social X, Abascal ha atribuido los incendios al "fanatismo climático" que "impide la prevención", según ha dicho. A continuación, ha señalado que "la corrupción del Gobierno impide que haya los medios necesarios para la extinción".

Además, ha arremetido contra "la mafia" del Ejecutivo por "utilizar las tragedias para desgastar a gobiernos no afines", en alusión a los presididos por los 'populares' en las regiones. "Sánchez es una plaga", ha rematado.

Vox ha rechazado este viernes que el cambio climático sea la causa de los incendios forestales, y los ha atribuido a la "ideología", la "incompetencia" y el "abandono" del campo.