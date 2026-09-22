Abascal reclama al PSOE "garantías" de que los miembros del jurado del juicio contra Begoña Gómez no serán "liquidados"

El presidente de Vox, Santiago Abascal. - Diego Radamés - Europa Press

MADRID 22 Sep. (EUROPA PRESS) -

El líder de Vox, Santiago Abascal, ha pedido este martes al PSOE "garantías" de que los miembros del jurado popular del juicio contra Begoña Gómez, la esposa del presidente, Pedro Sánchez, no serán "presionados, fotografiados, amedrentados o liquidados por orden de su cloaca".

El juez Juan Carlos Peinado ha abierto juicio oral contra Gómez, que se sentará en el banquillo ante un jurado popular por malversación y tráfico de influencias.

En un mensaje publicado en su cuenta de la red social X, Abascal se ha preguntado si el PSOE, partido al que califica de "sociedad criminal", puede "garantizar" que los miembros del jurado "no serán fotografiados, amedrentados o liquidados por orden de su cloaca como querían hacer con la jueza del caso del hermano de Sánchez".

El líder de Vox alude así a la supuesta operación dirigida contra la jueza Beatriz Biedma, que investigó el caso del hermano del presidente del Gobierno, David Sánchez, condenado por prevaricación administrativa por su contratación por la Diputación de Badajoz presuntamente orquestada por la llamada 'fontanera del PSOE', Leire Díez. Vox se querellará contra Díez y los que hayan participado en esa supuesta operación.