Abascal reclama "sentar a la gentuza" del Gobierno "en el banquillo" y convocar elecciones inmediatas

El presidente de VOX, Santiago Abascal, interviene durante un acto en Mérida, Badajoz, Extremadura (España). - Jorge Armestar - Europa Press

MADRID 26 Nov. (EUROPA PRESS) -

El líder de Vox, Santiago Abascal, ha reclamado este miércoles "sentar en el banquillo" al Gobierno, que ha tildado de "gentuza", y a convocar elecciones inmediatas, después de que el exministro José Luis Ábalos haya dicho que "fuentes presenciales" le confirmaron la reunión de Pedro Sánchez y Arnaldo Otegi antes de la moción de censura.

En el marco de las negociaciones para lograr el apoyo de Bildu a la moción de censura contra Mariano Rajoy, poco después de la sentencia del 'caso Gürtel', Sánchez y Otegi se habrían encontrado en una reunión organizada por el socio de Santos Cerdán, Antxón Alonso. Tanto el presidente como el líder de la coalición 'abertzale' han negado el supuesto encuentro.

Abascal, no obstante, lo da por hecho. "Claro que se reunieron Otegi, Sánchez y Cerdán, probablemente en algún antiguo zulo de ETA", ha dicho en un vídeo difundido a través de su cuenta en la red social X.

UNA MAFIA

"Allí estaba Cerdán, que era el encargado de llevarse el dinero, y Sánchez, que era el encargado de quedarse con el poder y a la vez entregárselo a una mafia terrorista como ETA, entregarle el control del Gobierno de España, mientras ellos mismos se convertían en una mafia", ha añadido el líder de Vox.

Abascal ha recordado que Vox se ha querellado contra Sánchez por falso testimonio en sede parlamentaria por su comparecencia ante la comisión Koldo del Senado, donde dijo no conocer al empresario Alonso y ha apelado al PP para que "rompan sus pactos con el socialismo".