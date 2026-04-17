Abascal replica a Ayuso que "prioridad nacional" no es "exclusividad" y la reta a que lo "recurra" ante la Justicia

El presidente de Vox, Santiago Abascal, y la líder opositora venezolana, María Corina Machado, tras una reunión en la Fundación Disenso, a 17 de abril de 2026, en Madrid (España). - Fernando Sánchez - Europa Press

MADRID 17 Abr. (EUROPA PRESS) -

El líder de Vox, Santiago Abascal, ha replicado este viernes a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, que "prioridad nacional" no es "exclusividad" y la ha retado a "recurrir" el acuerdo alcanzado con el PP en Extremadura ante los tribunales si lo considera "ilegal".

El acuerdo sellado el jueves entre PP y Vox para formar un Gobierno de coalición en Extremadura, tras cuatro meses de negociaciones, recoge el concepto de "prioridad nacional", es decir, de los españoles respecto al acceso a ayudas sociales. Ayuso cree que es "ilegal", y que "no se puede dejar a nadie fuera de requisitos para los que tiene derechos".

En declaraciones a los medios tras reunirse con la opositora venezolana María Corina Machado, Abascal ha explicado que "prioridad nacional" significa poner a los españoles "en primer lugar" a la hora de acceder a ayudas sociales o a la vivienda.

"Que los españoles sean prioridad en su propia patria, creemos que esto es algo normal", ha hecho hincapié. "Igual que los marroquíes deben ser los primeros en Marruecos, los franceses los primeros en Francia", ha reflexionado.

Respecto a Ayuso, cree que "no ha comprendido el concepto" y ha destacado que Vox habla de "prioridad", no de "exclusividad". "El que piense que no es legal lo que hacemos, lo que tiene que hacer es recurrirlo", ha retado.

DESREGULACIÓN PARA AGRICULTORES, GANADEROS Y AUTÓNOMOS

Abascal también ha abordado la nueva Consejería de Desregulación, Servicios Sociales y Familia de Extremadura, que recaerá en manos de su líder allí, Óscar Fernández, en virtud del acuerdo. Fernández también ostentará una vicepresidencia y también en Vox recala la Consejería de Agricultura, Ganadería y Medio Natural.

Requerido por si está inspirada en la "motosierra" del presidente de Argentino, Javier Milei, aludiendo a recortes en la Administración, Abascal ha explicado que la idea es reducir "el papeleo" y las tareas burocráticas.

"Agricultores, ganaderos y autónomos sienten que han sido convertidos en oficinistas que están todo el día haciendo papeleos, que tienen que dejar las labores del campo para dedicarse a hacer papeles, trámites, para saltar las barreras administrativas o para defenderse de la Administración con un acoso brutal mediante normas y mediante impuestos abusivos", ha indicado.

Abascal, que ha sostenido que las dos partes han cedido en el marco de las negociaiones, se ha mostrado optimista respecto a los futuros acuerdos en Aragón y Castilla y León. En este sentido, ha asegurado que considera que en Aragón Vox debería tener más consejerías que en Extremadura porque porcentualmente su fuerza es mayor.