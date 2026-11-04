Abascal se reúne con Milei y le agradece su presencia en la Cumbre Iberoamericana

El presidente de Vox, Santiago Abascal, y el presidente de Argentina, Javier Milei, reunidos a 4 de noviembre de 2026, en Madrid. - OFICINA DEL PRESIDENTE DE ARGENTINA

MADRID 4 Nov. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Vox, Santiago Abascal, se ha reunido este miércoles con el presidente de Argentina, Javier Milei, que se encuentra en Madrid por Cumbre Iberoamericana que se celebra este miércoles y este jueves.

"Esta noche me he reunido con mi amigo y aliado Javier Milei", ha escrito en un mensaje publicado en 'X', recogido por Europa Press, y añade que le ha "agradecido su presencia" en la Cumbre internacional.

Se trata de la segunda visita del mandatario argentino a Madrid en precampaña electoral después de que el pasado octubre se reuniera con la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, y el secretario general de Vox, Ignacio Garriga, pero no con Abascal, que tuvo actos en A Coruña y Avilés durante la jornada.

Este jueves por la mañana asistirá al plenario de la cumbre, donde será recibido a su llegada tanto por el Rey como por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el titular de la Secretaría General Iberoamericana (SEGIB), Andrés Allamand, por lo que finalmente debería producirse la esperada imagen de ambos presidentes saludándose.

En su último viaje, Milei volvió a cargar las tintas, como ha hecho en ocasiones anteriores, contra Sánchez, a quien tildó de "dictador", "corrupto" y "ladrón". Además, animó a "sacar a los socialistas a patadas" del poder y confió en que los españoles "no se suiciden votando socialista" en las elecciones generales del 29 de noviembre.