Abascal subraya que el objetivo de la moción es convocar elecciones: "Han descubierto que Tamames no es de Vox. Bien"

MADRID, 7 Mar. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Vox, Santiago Abascal, ha celebrado este martes que ya haya quedado claro que el economista y expolítico Ramón Tamames no pertenece a su partido político y ha insistido en que el objetivo de la moción de censura en la que le han propuesto como candidato es mostrar que "millones de españoles" desean la convocatoria "urgente" de elecciones generales.

Abascal ha hecho esta reflexión en su cuenta personal de Twitter después de la entrevista de Ramón Tamames en el diario 'El País' criticando muchos de los postulados de Vox. "Han descubierto que Ramón Tamames no es de Vox. Bien, llevamos semanas tratando de que lo entiendan", ha asegurado.

Con ello, ha insistido en que la moción de censura busca precisamente demostrar que "millones" de españoles, sean o no de Vox, desean "una alternativa y elecciones urgentes".

También el portavoz parlamentario de Vox, Iván Espinosa de los Monteros, ha desdeñado este martes las diferencias con Tamames, subrayando que lo importante es que ambos, desde posiciones distintas, han llegado a la misma conclusión, que hay echar a Pedro Sánchez del Gobierno y celebrar elecciones generales a finales de mayo.

"LO RICO ES QUE PERSONAS DIFERENTES COINCIDEN"

"Claro que tenemos opiniones diferentes --ha afirmado en rueda de presa en el Congreso--. Como hemos dicho muchas veces, Ramón Tamames no es de Vox, pero lo rico de esta moción de censura es demostrar que personas muy diferentes coinciden con nosotros en el análisis de que hay que procurar que el Gobierno se vaya cuanto antes".

A su juicio, "cualquier intento de buscar un enfrentamiento" entre Tamames y Vox está destinado al fracaso. "Hay gente que está deseando que demos marcha atrás, pero eso nos hace ir con más vigor hacia delante", ha advertido.

De hecho, ha instado al PP a apoyar la moción de censura, habida cuenta de que su líder, Alberto Núñez Feijóo, tiene el mismo objetivo, celebrar elecciones generales junto con las locales de final de mayo. "No se entiende que no se sume a la moción --sostiene--. Si quiere elecciones anticipadas es que quiere censurar al Gobierno. Votar no o abstención es ponerse del lado del Gobierno".