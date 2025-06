Abascal tacha al Gobierno de "circo de chorizos, sicarios y cloacas" pide al PP un "cordón contra esta mafia"

MADRID 4 Jun. (EUROPA PRESS) -

El líder de Vox, Santiago Abascal, ha calificado este miércoles al Gobierno de "circo de chorizos, sicarios y cloacas" y ha reclamado al PP un "cordón contra esta mafia" que, a su juicio, tendría que haberse establecido al inicio del mandato de Pedro Sánchez.

Así se ha expresado Abascal a través de la red social X (antes Twitter) después de que la exmilitante socialista Leire Díez haya comparecido ante los medios para recalcar que no trabaja para el PSOE y que investigaba tramas para un libro. El presunto conseguidor de la trama Koldo, Víctor de Aldama, ha aparecido por sorpresa en la rueda de prensa para acusar a Díez de mentir y lanzar amenazas contra Sánchez y el secretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán.

"El Gobierno de Sánchez es un circo de chorizos, sicarios y cloacas" para "tapar la corrupción" del PSOE y su familia, ha valorado Abascal, que sin embargo considera la situación "normal" para un Ejecutivo "que existe sostenido por criminales a cambio de indultos y amnistías".

Así, ha vuelto a pedir al PP que se distancie del PSOE. "Hace siete años que deberíamos haber establecido un cordón contra esta mafia", ha agregado, pero ha recordado que los 'populares' han alcanzado algunos acuerdos con el PSOE, como la renovación de instituciones o la composición de comisiones parlamentarias, entre otros.

COMPARECENCIA DE MARLASKA Y MERCEDES GONZÁLEZ

En relación a Leire Díez, Vox ha solicitado la comparecencia en el Congreso del ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, y la directora de la Guardia Civil, Mercedes González, para dar cuenta de una presunta reunión entre esta última y Leire Díez, según ha informado este miércoles la portavoz parlamentaria de Vox, Pepa Rodríguez de Millán.

Vox también ha solicitado el registro de entradas y salidas de la sede central de la Guardia Civil en la madrileña calle de Guzmán el Bueno. El Ministerio del Interior niega que la reunión entre Díez y González se produjera, pero Rodríguez de Millán considera que existen "evidencias claras" de que esa cita en la que Díez habría solicitado "información contra la UCO" sí se produjo.

Para la dirigente de Vox, el caso de Díez supone el "penútimo capítulo del dantesco espectáculo protagonizado por el Gobierno" y sólo puede provocar "vergüenza e indignación". Y es que, ha apuntado, "los favores y judiciales y fiscales" que la exmilitante socialista habría ofrecido "a cambio de información contra miembros de la Guardia Civil" no se pueden ofertar "si no existe una vinculación directa con quien está dispuesto a concederlos" que, sostiene, no es otro que el Gobierno.

"Estamos ante una mafia que detenta el poder desde La Moncloa con el único propósito de beneficiarse mientras denigran todos los días las instituciones, la imagen de España en el mundo y, en definitiva, nuestra nación, hasta límites insospechados", ha denunciado.