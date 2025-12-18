Abascal tilda la denuncia contra el jefe de Redes de Vox de "invención" y la atribuye al PP y al PSOE

El presidente de Vox, Santiago Abascal, atiende a los medios de comunicación en Guadalupe. - EUROPA PRESS

DON BENITO (BADAJOZ), 18 (EUROPA PRESS)

El líder de Vox, Santiago Abascal, ha asegurado este jueves que la denuncia presentada por un menor de edad contra el jefe de Redes de la formación por "agresión sexual" es una "invención" y un intento del PP y el PSOE de "meterlos en su misma porquería".

El director de Redes de Vox, Javier Esteban Bejarano, ha dimitido y ha pedido su baja como militante tras hacerse pública la denuncia, en la que la presunta víctima habla de comentarios sexuales y tocamientos "libidinosos" sin consentimiento. Esteban Bejarano la atribuye a una guerra sucia contra él por denunciar "irregularidades" en la gestión de donaciones para las víctimas de la dana captadas por Revuelta, organización de la que era dirigente.

En declaraciones a los medios en Don Benito (Badajoz), Abascal se ha referido a la denuncia contra el ya exempleado de Vox y la enmarca en los casos de presunta corrupción que afectan al PSOE y al PP y el torrente de denuncias por acoso sexual contra cargos y dirigentes locales de ambos partidos. Para Abascal, "eso explica el modo en el que intentan meter a Vox en su misma porquería y de inventarse algunos asuntos".

De forma paralela, Abascal ha destacado que Esteban ha presentado su dimisión con celeridad y ha asegurado que "si todos actuaran como actúa Vox y dimitieran a la primera de cambio no tendrían que tapar las denuncias". A partir de ahí, ha asegurado que serán los tribunales los que resuelvan el caso.

VOX NO ES CÓMPLICE

Asimismo, Abascal se ha referido a la polémica con Revuelta, a la que ha llamado "una organización que podía ser amiga" de Vox. Si bien son ideológicamente afines y su Junta Directiva estaba compuesta por personas que trabajan en Vox, la formación ha incidido en que Revuelta no está orgánicamente vinculada al partido.

El dirigente de Vox ha reiterado que el comportamiento de su formación al interesarse por las posibles irregularidades cometidas y, tras no obtener respuestas, al haber acudido a la justicia ha sido "ejemplar", por lo que ha censurado los intentos de presentar al partido como "cómplice" de la supuesta corrupción.

Y ha vuelto a asegurar que "vienen de la cueva de Alí Babá y de una sede pagada con dinero negro", es decir, de Ferraz y Génova, porque en campaña no quieren hablar de los problemas que aquejan a Extremadura, como el colapso de la sanidad pública, las listas de espera o "la condena a muerte" del campo.

En este contexto, ha expresado su "decepción" con el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, por "sumarse a la manipulación". "Vox no está envuelto en ningún asunto de corrupción, no tiene ninguna citación ni ninguna porquería de las que nos achacan, y los otros dos partidos no pueden decir lo mismo", ha rematado.